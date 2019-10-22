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İnegöl’de fuhuş operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 18:04 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılan fuhuş baskınında 4 erkek ve 8 kadın gözaltına alındı.Fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis şahısları takibe aldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılan fuhuş baskınında 4 erkek ve 8 kadın gözaltına alındı.
Fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis şahısları takibe aldı. Savcılığın talimatıyla toplanan deliler neticesinde perşembe günü sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu 7’si kadın 4 erkek gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere asayiş büroya götürüldü. Zanlılar pazar günü adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen 12 kişiden biri kadın biri erkek iki kişi tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı. Emniyet ve savcılık olayla ilgili bilgi vermezken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.

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