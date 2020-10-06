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İnegöl’de görülmez kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 15:56 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.Olay Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi.

İnegöl’de görülmez kaza

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.
Olay Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Ahşap kesim makinesinde çalışan Gürdal K. (44), makineye sol kolunu sıkıştırdı. Acılar içinde kalan işçinin imdadına arkadaşları yetişti. Makineden kolu kurtarılan Gürdal K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl’de görülmez kaza

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