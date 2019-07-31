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İnegöl'de silah kaçakçılığına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 12:33 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, hafif makineli tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İnegöl'de silah kaçakçılığına 2 tutuklama

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, hafif makineli tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ö. ve Ü.N.'nin silah kaçakçılığı yaptığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, A.Ö.'ye ait olduğu belirlenen otomobili İnegöl ilçesi Esenköy Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda hafif makineli tüfek, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Otomobildeki A.Ö. ve Ü.N. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İnegöl'de silah kaçakçılığına 2 tutuklamaİnegöl'de silah kaçakçılığına 2 tutuklama

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