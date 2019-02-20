İnek sağarken elektrik akımına kapılan kadın öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de, süt sağma makinesiyle inek sağdığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Edikli beldesinde yaşayan Ayşegül Topaktaş (29), süt sağma makinesiyle inek sağdığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine, olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Topaktaş, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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