İnfaz düzenlemesinde son dakika gelişmesi!

AK Parti'nin hazırladığı infaz düzenlemesiyle ilgili kritik görüşme başladı. AK Parti heyeti CHP heyeti ile bir araya geldi. Kritik görüşmede infaz düzenlemesinin kapsamının netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan dün yeni infaz düzenlemesine ilişkin taslak teklifi muhalefet partilerine sunuldu.

UYUŞTURUCU VE CİNSEL İSTİSMARA İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Ankara kulislerine yansıyan iddialara göre tasarıyla birlikte kasten adam öldürme, terör ve örgütlü suçlar hariç olmak üzere cezaevinde geçirilecek süre verilen cezanın yarı oranına indirilirken, uyuşturucu ve cinsel istismar suçları da indirim kapsamına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

