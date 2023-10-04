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İnfial yaratan çöp ev skandalında yeni gelişme! Küçük çocuk kilitli odada baygın halde bulunmuştu...

04.10.2023 16:57 | Son Güncelleme:
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Bursa'da, kaçırıldığı öne sürülen yeğeni C.M.A.'yı (11) çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan K.P.A.'nın (45), 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında, tanıkları ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 15 Kasım'a ertelendi.

İnfial yaratan çöp ev skandalında yeni gelişme! Küçük çocuk kilitli odada baygın halde bulunmuştu...

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki apartmanda dairesi olan A.S., evini 1 Temmuz 2020'de K.P.A.'ya kiraya verdi. Acar, ev sahibine kira ödemedi. A.S., avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara katılmayan K.P.A. için mahkeme hakimi, borcunu ödemesi için tebligat gönderdi. K.P.A., borçlarını tebligata rağmen ödemeyince mahkeme, evin tahliyesini kararlaştırdı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingire açtırdı. Ekipler, çöp evle karşılaştı. Bunun üzerine dairenin kapı kilidi değiştirildi. Polisler, mahkeme kararına uymayıp, çilingirle eve gelip giden K.P.A.'yı gözaltına aldı. Acar, polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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ÇOCUK BAYGIN HALDE BULUNDU

Çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada 1 odanın kapısının kilitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırıp içeri giren görevliler, çöple dolu odada baygın halde yatan çocukla karşılaştı. Çocuğun kilitlendiğinin ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesiyle, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

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TEYZE TUTUKLANDI, YEĞENİ KORUMA ALTINDA

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, K.P.A.'ya ulaşamadı. C.M.A. adlı çocuğun K.P.A.'nın kız kardeşi Y.A.'nın oğlu olduğu belirlendi. K.P.A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve baktığı yeğenini, kilitli odada tuttuğu tespit edildi. Yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan K.P.A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. C.M.A. ise tedavisinin ardından Antalya'ya, annesinin yanına gönderildi. Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan C.M.A., tedavisi sonrası Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

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'BULUNMASAYDI, HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması 5 ayda tamamlandı. Görevlendirilen 2 savcının hazırladığı 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları reddeden K.P.A. hakkında, 'İhmali davranışla öldürmeye teşebbüs', 'Çocuğa eziyet' ve 'Çocuğu kaçırma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, K.P.A.'nın akıl sağlığıyla ilgili rapor da yer aldı. Suç tarihinde, K.P.A.'nın akıl hastalığının bulunmadığı ve zayıflığının saptanmadığı belirtildi. İddianamede, aynı zamanda savcılığın talebi üzerine, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora da yer verildi. Raporda, çocuğun beslenme ihmali nedeniyle organlarında ve vücudunda kalıcı hasar kalabileceği, 'Eğer bulunmasaydı hayatını kaybedebileceği' belirtildi.

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C.M.A.'nın dosyaya giren fotoğraflarına göre de 1 yıl boyunca kilit altında tutulduğu belirtildi.

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YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Dün doğum günü olan K.P.A.'nın, Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki, 'gizlilik kararı' bulunan yargılanmasına ise bugün devam edildi.

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Duruşmada, Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan K.P.A. ile taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler avukatı hazır bulundu. Yaklaşık 30 dakika süren duruşmada tutuklu sanık, mağdur olduğunu belirtip, tahliyesini istedi.

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Tarafların avukatları ve tanıkların dinlenmesiyle süren duruşmayı, 15 Kasım'a erteleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DHA)

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Bursa çöp ev yeğen

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