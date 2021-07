Influencerlardan ilham alınan mayo ve bikini önerileri

Yaz mevsiminin gelmesiyle plajlarda ve havuz başlarında şıklığından ödün vermeyen kadınlar modaya uygun mayo ve bikini modellerini sıklıkla takip ediyor. Günümüz trendlerine yön veren influencerların önerdiği modeller ise moda tutkunları için öncelik taşıyor. Biz de sizler için influencerlardan ilham alarak farklı markaların birbirinden şık mayo ve bikini modellerini listeledik.

1- Siyahın zarafeti plajlarda

Angelsin siyah yüksek bel şık bikini takımı, bronzlaşan cildiniz üzerinde oldukça şık duracak bir ürün. Üst parçasının detayları, alt parçasının bağlamalı özelliği ürüne karakter katıyor. Vücudunuza tam oturan Angelsin Bikini ile kumsalın en şık kadını siz olun.

2- Sırt detaylı mayo

Tasarımıyla dikkatleri cezbeden Koton tek parça mayo, konforlu bir şekilde hareket etmenize olanak sağlayan bir ürün. Biyeli sırt detayı ile tüm bakışları üzerinde toplayan bu mayo sayesinde etkileyici bir görünüm kazanın.

3- Dekolte tercih edenler için

Less is More Zoe mayo geniş göğüs ve sırt dekoltesiyle cesur kadınların tercihi. Siyah ve bej renk seçenekleri bulunan modelin ön kısmında estetik amaçlı fermuar ayrıntısı bulunur. Less is More Zoe mayo vücudu sıkıca saran tasarımıyla cazibenizi ortaya çıkarır.

4- Otantik desenleri tercih ediyorsanız

Barts Kadın Jones Cross Back Bikini otantik çiçek deseniyle plaja çok yakışır. Normal bel tasarımı ve klipsli arka yapısıyla ayarlanabilen model sayesinde ürünü bedeninize göre ayarlayabilirsiniz.

5- Tek parça ve çok şık

Seafolly Active Halter bikini üstü çift klipsli yapısı ve çift göğüs altı bandıyla kreatif bir tasarım sunuyor. Enseden bağlanan ve klipli kısımları belden uzayan ürün bilinen modellerden farklı yerde durur. Sade bir tarzı olan model yalnızca bikini üstüne ihtiyaç duyanlar için doğru bir seçimdir. Trend bir tasarımı olan Seafolly Active Halter bikini üstü ile aynı anda hem sade hem de şık görünün.

6- Klasik kesimli üçgen bikini

Plajda görmeye alışık olduğumuz üçgen bikini Urban Classics Bikini Ladies Tie Dye Bademode, bikini seti ile karşınıza çıkıyor. Enseden ve sırttan bağlamalı model, güneşlenmek için en ideal bikini tercihi. Enerjik renkleri ile yaz güneşine çok yakışan bikini setine buradan ulaşabilirsiniz.

7- Enerjik tarzı olanlar için bire bir

Armes Pelerinli Mayo neşeli ve enerjik bir tarza sahip kadınların severek giyeceği bir model. Göğüs ve omuz kısmı pelerinli olan ürün, çabuk kuruyan likra kumaşı sayesinde denizden ya da havuzdan çıkınca ıslak kalmazsınız.

8- Omuzda mayo izlerine son!

Dagi Bikini Takımı straplez tasarımıyla omuzları kapatmaz. Sırt klipsli model vücudunuzu asgari seviyede kapladığından, doyasıya güneşlenebilirsiniz. Üst kısmı kurdele ayrıntılı olan, doğa desenli ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

9- Sportif ve sıkı

Adidas Sh3.Ro Mid 3 bantlı mayo sportif tasarımıyla sıkı vücut hatlarını belirgin hale getirir. Klora karşı dayanıklı kumaşı sayesinde havuzda uzunca vakit geçirmenize imkan sağlayan model, enerjik kadınların tercihidir. Ön kısmı Adidas’ın ikonik çizgilerine sahip olan bu mayo ile rahat bir yüzme deneyimi yaşayacaksınız.

10- Yaza uygun ferah desenler

PUMA Swim All-Over-Print Swimsuit Tek parça mayo, açık rengi ferah deseniyle plajlara çok yakışır. 50+ UV güneş koruması sağlayan kumaşıyla denizde ve kumsalda istediğiniz kadar zaman geçirebilirsiniz. Dayanıklı materyalden üretilen ürüne buradan ulaşabilirsiniz.