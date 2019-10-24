İnfrared medikal ozon sauna tedavisi ne işe yarıyor?

Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nur Topçu, ozon sauna terapisi hakkında nasıl gerçekleştirildiğinden yararlarına kadar tüm detay noktaları bizler için anlattı.
Ozonun en önemli özelliklerinden biri, hızlı bir oksidasyona neden olmasıdır. Ozona maruz bırakılan her türlü mikroorganizma, virüs ve bakteride hızlı bir oksitlenme meydana gelir. Bu nedenle kullanılan ilk su temizleyicilerden biridir ve tıp sektöründe uzun süredir dezenfektan olarak kullanılır.
Ozon sauna terapisi bugün dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir yöntem olup, son yıllarda en çok tercih edilen tamamlayıcı tıp tedavilerinden bir tanesi olarak kabul edilir.
NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?
Ozon sauna terapisinde vücuda cilt aracılığı ile ozon oksijen iletimi sağlar. Vücut ozonu nemli ortamlarda daha hızlı ve kolay bir şekilde emer. Sıcak bir ortamda buhar ile beraber cilt nemlendirilir ve gözenekleri açılır. Bu gözeneklerden ozon emilimi hızlı bir şekilde gerçekleşir.
Aynı zamanda terleme ile beraber toksinler vücuttan hızlı bir şekilde atılır. Ozon sauna terapisi tek kişilik bir kabin içerisinde gerçekleştirilir. Kabinde baş dışarıda kalar. Boyun bölgesine sıcaklığın, nemin ve gazların dışarı çıkışını engellemek amacıyla havlu koyulur. Kişi bu kabin içerisinde oturur pozisyondadır ve uygulama esnasında tamamen çıplak ya da sadece iç çamaşırlarıyla kalır. Ortalama uygulama süresi 20 ile 30 dakika arasında sürer.
YARARLARI NELERDİR?
Ozon sauna terapisinin birbirinden farklı birçok yararı bulunur. Bunların başında toksik maddelerin vücuttan atılması gelir. Sıcak ve nem ile beraber bu maddeler hızlı bir şekilde vücuttan uzaklaştırılır. Terleme yoluyla atılan ağır metaller aynı zamanda böbrekte fazla tutulmadığı için böbrek fonksiyonları da bu terapi ile desteklenir.
Bunun yanı sıra zayıflama, vücut direncini arttırma, ağrı giderme, yaşlanma etkilerini azaltma, selülit giderme ve stresi düşürme gibi yararları da bulunur. Adele dokularının sıcak ve nem sayesinde gevşemesi ile beraber aynı zamanda bir dinlenme etkisi de yaratır. Genel olarak herkese bu terapi uygulanabilir ancak kontrolsüz hipertroid ve konjenital Favizm hastalarının dikkatli olması gerekir.
Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Nur Topçu
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