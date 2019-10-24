KADIN

İnfrared medikal ozon sauna tedavisi ne işe yarıyor?

Uzm. Dr. Nur Topçu Uzm. Dr. Nur Topçu
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 24.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

Ozon, 3 adet oksijenin atomunun bir araya gelmesi ile oluşur ve normal şartlar altında gaz halindedir. Özellik olarak oksijene göre daha fazla enerjiye sahiptir ve atmosferin en önemli gazıdır.

İnfrared medikal ozon sauna tedavisi ne işe yarıyor?

Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nur Topçu, ozon sauna terapisi hakkında nasıl gerçekleştirildiğinden yararlarına kadar tüm detay noktaları bizler için anlattı.

Ozonun en önemli özelliklerinden biri, hızlı bir oksidasyona neden olmasıdır. Ozona maruz bırakılan her türlü mikroorganizma, virüs ve bakteride hızlı bir oksitlenme meydana gelir. Bu nedenle kullanılan ilk su temizleyicilerden biridir ve tıp sektöründe uzun süredir dezenfektan olarak kullanılır.

Ozon sauna terapisi bugün dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir yöntem olup, son yıllarda en çok tercih edilen tamamlayıcı tıp tedavilerinden bir tanesi olarak kabul edilir.

NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Ozon sauna terapisinde vücuda cilt aracılığı ile ozon oksijen iletimi sağlar. Vücut ozonu nemli ortamlarda daha hızlı ve kolay bir şekilde emer. Sıcak bir ortamda buhar ile beraber cilt nemlendirilir ve gözenekleri açılır. Bu gözeneklerden ozon emilimi hızlı bir şekilde gerçekleşir.

2

Aynı zamanda terleme ile beraber toksinler vücuttan hızlı bir şekilde atılır. Ozon sauna terapisi tek kişilik bir kabin içerisinde gerçekleştirilir. Kabinde baş dışarıda kalar. Boyun bölgesine sıcaklığın, nemin ve gazların dışarı çıkışını engellemek amacıyla havlu koyulur. Kişi bu kabin içerisinde oturur pozisyondadır ve uygulama esnasında tamamen çıplak ya da sadece iç çamaşırlarıyla kalır. Ortalama uygulama süresi 20 ile 30 dakika arasında sürer.

YARARLARI NELERDİR?

Ozon sauna terapisinin birbirinden farklı birçok yararı bulunur. Bunların başında toksik maddelerin vücuttan atılması gelir. Sıcak ve nem ile beraber bu maddeler hızlı bir şekilde vücuttan uzaklaştırılır. Terleme yoluyla atılan ağır metaller aynı zamanda böbrekte fazla tutulmadığı için böbrek fonksiyonları da bu terapi ile desteklenir.

Bunun yanı sıra zayıflama, vücut direncini arttırma, ağrı giderme, yaşlanma etkilerini azaltma, selülit giderme ve stresi düşürme gibi yararları da bulunur. Adele dokularının sıcak ve nem sayesinde gevşemesi ile beraber aynı zamanda bir dinlenme etkisi de yaratır. Genel olarak herkese bu terapi uygulanabilir ancak kontrolsüz hipertroid ve konjenital Favizm hastalarının dikkatli olması gerekir.

Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı

Dr. Nur Topçu

www.lifezone.com.tr
Facebook: @lifezoneistanbul
Instagram: @lifezoneistanbul
YouTube - Dr. Nur Topçu Lifezone

PARTNER Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç
Fermuarı açık değil modeli böyle! Fermuarı açık değil modeli böyle!
İple yüz askılama yaptırmanın yaşı var mı?İple yüz askılama yaptırmanın yaşı var mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ozon sauna tedavisi ozon tedavisi

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

'Gerçekler bunda saklı' deyip...

'Gerçekler bunda saklı' deyip...

Fermuarı açık değil modeli böyle!

Fermuarı açık değil modeli böyle!

Bu kanser kendini şişlikle belli ediyor

Bu kanser kendini şişlikle belli ediyor

Spermi veren kişi alkole veda etmeli çünkü...

Spermi veren kişi alkole veda etmeli çünkü...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sonunda ideali belli oldu! Bilime göre kusursuz meme şekli...

Sonunda ideali belli oldu! Bilime göre kusursuz meme şekli...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üretim hatası değil modeli böyle! Fermuar detayı olmayan tayt tartışma konusu oldu

Fermuarı açık değil modeli böyle!

İple yüz askılama yaptırmanın yaşı var mı?

İple yüz askılama yaptırmanın yaşı var mı?

Dünyada da talep gören PB serum ne işe yarıyor?

Dünyada da talep gören PB serum ne işe yarıyor?

Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon gençlik sırrılarını Aralıklı Oruç da denilen 16 saat diyetine bağlıyor

50 yaşındaki Hollywood yıldızı gençlik sırrını bakın neye bağlıyor?

Hayalet dolgu ve baby botoks ile yüz ifadeniz değişmesin

Hayalet dolgu ve baby botoks ile yüz ifadeniz değişmesin

Deri çatlaklarının görülme sıklığı kadınlarda oldukça fazla! Peki çatlaklara neden olan şey ne?

Deri çatlaklarının görülme sıklığı kadınlarda oldukça fazla! Peki çatlaklara neden olan şey ne?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.