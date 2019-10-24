İnfrared medikal ozon sauna tedavisi ne işe yarıyor?

Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nur Topçu, ozon sauna terapisi hakkında nasıl gerçekleştirildiğinden yararlarına kadar tüm detay noktaları bizler için anlattı.

Ozonun en önemli özelliklerinden biri, hızlı bir oksidasyona neden olmasıdır. Ozona maruz bırakılan her türlü mikroorganizma, virüs ve bakteride hızlı bir oksitlenme meydana gelir. Bu nedenle kullanılan ilk su temizleyicilerden biridir ve tıp sektöründe uzun süredir dezenfektan olarak kullanılır.

Ozon sauna terapisi bugün dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir yöntem olup, son yıllarda en çok tercih edilen tamamlayıcı tıp tedavilerinden bir tanesi olarak kabul edilir.

NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Ozon sauna terapisinde vücuda cilt aracılığı ile ozon oksijen iletimi sağlar. Vücut ozonu nemli ortamlarda daha hızlı ve kolay bir şekilde emer. Sıcak bir ortamda buhar ile beraber cilt nemlendirilir ve gözenekleri açılır. Bu gözeneklerden ozon emilimi hızlı bir şekilde gerçekleşir.