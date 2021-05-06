İngiliz balıkçı teknesi, Fransız balıkçı teknesini Jersey Adası’ndan çarparak uzaklaştırdı

İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi’ndeki Jersey Adası açıklarında avlanma hakları konusunda anlaşmazlık devam ederken, 50'den fazla Fransız balıkçı teknesi bu sabah Jersey'nin başkenti Saint Helier'daki limanda bir araya gelmişti. Balıkçılar, Brexit’ten sonra Fransız denizcilere uygulanan balıkçılık şartlarını ve balıkçılık alanlarına erişimin kısıtlanmasını protesto etmek için ana limanı abluka altına almıştı. Abluka nedeniyle bir yük gemisinin limandan ayrılamadığı belirtilmiş, Jersey Dışişleri Bakanı Ian Gorst balıkçılar ile görüşeceğini duyurmuştu.

Abluka sırasında ise İngiliz ve Fransız balıkçıklar arasındaki gerilim yükseldi. İngiliz balıkçı Jonathan Ruff, ablukaya katılan Fransız balıkçı teknesi Lagot’u Saint Helier'daki ana liman açıklarında çarparak bölgeden uzaklaştırdı. Balıkçı gemileri arasındaki gerilim ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

İNGİLTERE-FRANSA BÖLGEYE DEVRİYE BOTLARI GÖNDERDİ

Fransa hükümetinin Brexit sonrası yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle İngiltere yönetimindeki Jersey Adası’nın elektriğini kesme tehdidinin ardından İngiltere, balıkçılık hakları tartışmasının ortasında kalan Jersey'in ana limanındaki ablukayı izlemek adına Kraliyet Donanması'na ait 2 devriye gemisini bölgeye gönderdi. İngiltere’nin devriye botu hamlesinin ardından Fransa da 2 devriye botunu Jersey açıklarına konuşlandırdı.