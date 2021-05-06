HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiliz balıkçı teknesi, Fransız balıkçı teknesini Jersey Adası’ndan çarparak uzaklaştırdı

İngiliz balıkçı teknesi, Fransız balıkçı teknesini Jersey Adası’ndan çarparak uzaklaştırdı

06.05.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere-Fransa arasında Manş Denizi’ndeki Jersey Adası açıklarında avlanma hakları konusunda anlaşmazlık devam ederken, bugün 50'den fazla Fransız balıkçı teknesinin düzenlediği protestolar sırasında İngiliz balıkçı, Fransız balıkçı teknesini çarparak bölgeden uzaklaştırdı.

İngiliz balıkçı teknesi, Fransız balıkçı teknesini Jersey Adası’ndan çarparak uzaklaştırdı

İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi’ndeki Jersey Adası açıklarında avlanma hakları konusunda anlaşmazlık devam ederken, 50'den fazla Fransız balıkçı teknesi bu sabah Jersey'nin başkenti Saint Helier'daki limanda bir araya gelmişti. Balıkçılar, Brexit’ten sonra Fransız denizcilere uygulanan balıkçılık şartlarını ve balıkçılık alanlarına erişimin kısıtlanmasını protesto etmek için ana limanı abluka altına almıştı. Abluka nedeniyle bir yük gemisinin limandan ayrılamadığı belirtilmiş, Jersey Dışişleri Bakanı Ian Gorst balıkçılar ile görüşeceğini duyurmuştu.

Abluka sırasında ise İngiliz ve Fransız balıkçıklar arasındaki gerilim yükseldi. İngiliz balıkçı Jonathan Ruff, ablukaya katılan Fransız balıkçı teknesi Lagot’u Saint Helier'daki ana liman açıklarında çarparak bölgeden uzaklaştırdı. Balıkçı gemileri arasındaki gerilim ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

İNGİLTERE-FRANSA BÖLGEYE DEVRİYE BOTLARI GÖNDERDİ

Fransa hükümetinin Brexit sonrası yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle İngiltere yönetimindeki Jersey Adası’nın elektriğini kesme tehdidinin ardından İngiltere, balıkçılık hakları tartışmasının ortasında kalan Jersey'in ana limanındaki ablukayı izlemek adına Kraliyet Donanması'na ait 2 devriye gemisini bölgeye gönderdi. İngiltere’nin devriye botu hamlesinin ardından Fransa da 2 devriye botunu Jersey açıklarına konuşlandırdı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere, Brexit sonrası yapılan anlaşmada Fransız gemilerine özellikle Jersey'e balıkçılık izni vermek için öngörülmeyen şartlar getirdi. Kendine has bir yönetimi olan ve uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil edilen Jersey hükümeti tarafından İngiltere-Avrupa Birliği Ticaret ve İşbirliği Anlaşması (TCA) kapsamında uygulamaya konulan yeni lisans sistemine göre Fransız teknelerinin Jersey sularında balıkçılık geçmişine sahip olduklarını göstermelerini gerektiriyor. Karara tepki gösteren Fransız yetkililer, Manş Adaları açıklarında balık tutmak için "yeni teknik önlemlerin" Avrupa Birliği'ne (AB) iletilmediğini ve bu durumun da yeni önlemleri "geçersiz" hale getirdiğini belirtmişti.

Fransız Denizcilik Bakanı Annick Girardin, ülkesinin yüzde 95'i Fransa'dan su altı kablolarıyla sağlanan Jersey'nin elektrik arzını kesme tehdidinde bulunmuştu. Girardin Fransız parlamentosuna, Manş Adaları sularına erişimi düzenleyen yeni kuralların "kabul edilemez" olduğunu ve Fransa'nın misilleme tedbirlerinin kullanıma hazır olduğunu belirtmişti. Girardin, "Durumun buraya gelmesinden dolayı üzgünüm, ancak mecbur kalırsak yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izlediAkılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izledi
Putin'den Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destekPutin'den Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Fransa

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı matematik testinden geçemeyince düğün iptal edildi

Damat adayı matematik testinden geçemeyince düğün iptal edildi

"Conolar" mahalleyi birbirine kattı: Gelsin babaları gelsin

"Conolar" mahalleyi birbirine kattı: Gelsin babaları gelsin

İstanbul'da boşaltılan bina çöktü

İstanbul'da boşaltılan bina çöktü

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

Cumhurbaşkanı'nın danışmanından sert tepki

Cumhurbaşkanı'nın danışmanından sert tepki

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.