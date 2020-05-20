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  4. İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı

İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 00:46 | Son Güncelleme

Kayseri'de, yabancı uyruklu bir şahsın saat 19.19'da 19 Mayıs kutlamaları nedeniyle tüm Türkiye'nin İstiklal Marşı okuduğu sırada evinin balkonuna astığı İngiliz bayrağına benzeyen havlusu, mahallelinin tepkisine neden oldu. Şikayet üzerine şahıs gözaltına alırken, Kayseri Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.

İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı

Kocasinan ilçesine bağlı Fuzuli Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 5'inci katında akşam saatlerinde meydana geldi.

TÜM TÜRKİYE İSTİKLAL MARŞI OKURKEN BALKONUNA ASTI

İddiaya göre, bir süredir Kayseri'de yaşayan İranlı Mohammad Reza K., üzerinde İngiliz bayrağının olduğu havluyu kurutmak için tüm Türkiye’nin saat 19:19’u gösterdiğinde balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okuduğu anlarda balkonuna astı. Bu sırada balkonda bekleyen vatandaşlar da Mohammad Reza K.'ya tepki göstererek, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis, Mohammad Reza K.'yı gözaltına aldı. Söz konusu havluya ise el konuldu. İranlının polis otosuna bindirildiği sırada bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Mohammad Reza K., ifadesi alınmak üzere Argıncık Polis Merkezine götürüldü.

"HAVLUMU KURUTMAK İÇİN BALKONA ASTIM"

İranlı şüphelinin polis merkezinde verdiği ifadede, "Ben ıslak olan havlumu kurutmak için balkona astım. Benim herhangi bir provokatif eylemim kesinlikle olmadı" dediği öğrenildi.

KAYSERİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kayseri Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, "Bazı basın yayın organlarında yabancı uyruklu bir şahsın İngiliz bayraklı havlusunu balkonuna astığı haberleri yer almıştır. Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi. (DHA-İHA)

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