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  4. İngiliz çift piyangodan çıkan 250 bin sterlinlik ikramiyeyi torunlarına verecek

İngiliz çift piyangodan çıkan 250 bin sterlinlik ikramiyeyi torunlarına verecek

19.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de Posta Kodu Piyango'dan (Postcode lottery) 250 bin sterlin (2 milyon 517 bin TL) kazanarak şaşkına dönen yaşlı çift tüm parayı çocukları ile 6 torunlarına vermeye karar verdi.

İngiliz çift piyangodan çıkan 250 bin sterlinlik ikramiyeyi torunlarına verecek

İngiltere'nin başkenti Londra'da 75 yaşındaki Alan ve eşi Yvonne Stanley'e Posta kodu Piyango'dan (Postcode lottery) 250 bin sterlin (2 milyon 517 bin TL) çıktı.

İngiliz çift piyangon çıkan 250 bin sterlinlik ikramiyeyi torunlarına verecek

Kazandıkları paraya inanamayan yaşlı çiftin şaşkınlığı sosyal medyada viral oldu. 6 torunu bulunan Stanley çifti, “Bunu (parayı) çocuklara vereceğiz. Ne yapacaklarına kendileri karar verecek. Bu onlara kalmış. Şu anda herkes çok kötü zamanlar geçiriyor. Bunu (parayı) çevremizdekilerle paylaşabiliriz. Çok mutluyum. Başka insanları da mutlu edeceğiz” dedi.


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İngiltere

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