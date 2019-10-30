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İngiliz kadına yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 11:39 | Son Güncelleme

MARMARİS'e tatile gelen İngiliz turist Sharon Webster (53), parası bitince 2 ay boyunca sokakta kaldı.

İngiliz kadına yardım eli

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'e tatile gelen İngiliz turist Sharon Webster (53), parası bitince 2 ay boyunca sokakta kaldı. Durumu öğrenen Marmaris Kaymakamlığı, Webster’a yardımcı olmak için bilet temin ederek ülkesine dönmesini sağladı.
İddiaya göre, eşiyle problem yaşayan iki çocuk ve 7 torun sahibi İngiliz Sharon Webster, sorunlarını atlatmak amacıyla geçtiğimiz temmuz ayında Marmaris’e tatile gelerek bir otele yerleşti. 10 gün süreyle kültür ve mavi turlara katılarak dinlenen Webster, kredi kartı limiti ve parasını bitirdi. Konakladığı otelde bir süre ücretsiz kalan Webster, bir süre sonra otelden de atıldı. İddiaya göre ailesinin maddi destekte bulunmadığı Webster, 2 ay boyunca Atatürk Caddesi'ndeki halk plajında kaldı. Çevredeki esnaf, Webster'in giyim ve yiyecek ihtiyaçları karşıladı. Webster'in durumunu esnaftan öğrenen Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, harekete geçti. İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu'yla temasa geçen Kaymakam Aksoy ayrıca Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin ile de görüştü. Esin, İngiliz turiste ülkesine dönmesi için bilet temin etti. Türkiye'de kalmak için vize süresi de dolan Webster, sağlık kontrolünden geçirilerek bir süre Belediye Huzur Evi'nde kaldı. Yapılan işlemler ve girişimler sonucunda Webster, 24 Ekim Perşembe günü karayoluyla, Dalaman Havalimanı'na ardından uçakla ülkesine gönderildi. Webster, destek veren Kaymakam Aksoy'a ve esnaflara teşekkür etti.

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İngiliz kadına yardım eli

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