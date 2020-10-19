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  4. İngiliz medyası belgeledi: BAE lideri Londra'da emlak imparatoru çıktı

İngiliz medyası belgeledi: BAE lideri Londra'da emlak imparatoru çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2020 18:50 | Son Güncelleme

İngiltere'nin başkenti Londra'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan’a ait yaklaşık 56 milyar TL değerinde 170 mülkün bulunduğu ortaya çıktı.

İngiliz medyası belgeledi: BAE lideri Londra'da emlak imparatoru çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan’ın İngiltere'deki serveti ülkede gündem oldu.

İngiliz yayın organı The Guardian tarafından sızdırılan belgelerde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan’ın Londra’da bulunan 5.5 milyar pound (56 milyar TL) değerindeki emlak imparatorluğu ortaya çıktı.

Belgelerde, Londra'da BAE liderine ait 170 mülkün bulunduğu, el-Nehyan’ın sahip olduğu mülk arasında Berkeley Square House, dokuz katlı lüks apartman bloğu olan 97 daireden oluşan One Kensington Gardens ve Bond sokağındaki Time Life binası da yer alıyor. (DHA)

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