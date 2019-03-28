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İngiliz Parlamentosu hiçbir Brexit teklifini kabul etmedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 09:45 | Son Güncelleme

İngiliz milletvekilleri, hükümetin konu belirleme yetkisini aldığı Çarşamba günü tartışmaya sunulan 8 Brexit teklifini de reddetti.

İngiliz milletvekilleri, hükümetin konu belirleme yetkisini aldığı Çarşamba günü tartışmaya sunulan 8 Brexit teklifini de reddetti. Milletvekilleri, çıkış gününü de 12 Nisan tarihine erteledi.
İngiltere Avam Kamarası milletvekilleri, hükümetin konu belirleme yetkisini bir günlüğüne alarak dün akşam Brexit’in kapsamını görüştü. 8 ana teklif üzerinden Brexit anlaşmasının kapsamını ve içeriğini görüşen milletvekilleri 8 teklif üzerinde de uzlaşamadı. Milletvekilleri, çıkış gününü tarihini de 105’e karşı 441 oyla 12 Nisan tarihine erteledi.
Toplantıdan önce İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere Avrupa Birliğinden ayrıldıktan sonra istifa edeceğini açıklamıştı.

Tartışılan 8 seçenek de reddedildi
Brexit anlaşmasının bir türlü Avam Kamarası’ndan geçmemesi üzerine Avam Kamarası Başkanı John Bercow, milletvekillerinin oyuna sunulmak üzere 8 teklifi gündeme almıştı. Buna göre milletvekillerinin tartıştığı 8 seçeneğin sonuçları şunlar oldu:
Avrupa Birliği’nden anlaşma yapmadan ayrılma teklifi, 160’a karşı 400 oyla reddedildi.
İngiltere’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve Avrupa Serbest Ticaret Alanı üyeliğinin sürmesi teklifi, 188’e karşı 283 oyla reddedildi.
İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi teklifi 65’e karşı 377 oyla reddedildi.
İngiltere’nin Avrupa Ekonomik Alanı üyeliğinin sürmesi teklifi, 264’e karşı 272 oyla reddedildi.
İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi, Tek Pazar kurallarına gelecekteki düzenlemeleri kapsayacak şekilde uyması teklifi, 237’ye karşı 307 oyla reddedildi.
Brexit’in iptal edilmesi 184’e karşı 293 oyla reddedildi.
Brexit anlaşmasının bir referandumla halkın onayına sunulması teklifi 268 oya karşı 295 oyla reddedildi.
Brexit anlaşması sağlanamaması durumunda, AB ile sürecek müzakereler boyunca taraflar arasındaki ilişkilerin mevcut haliyle sürmesi teklifi de 139’a karşı 422 oyla reddedildi.

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