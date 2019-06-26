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İngiliz siyasetçilerden hükümete Ankara Anlaşması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 16:43 | Son Güncelleme

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Yeşil Parti lideri Caroline Lucas ve Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable’ın da aralarında olduğu İngiliz siyasetçiler hükümeti Ankara Anlaşması koşullarındaki değişikliklerin geriye dönük uygulanmasını durdurmaya çağırdı

LONDRA (AA) - Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Yeşil Parti lideri Caroline Lucas ve Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable’ın da aralarında olduğu İngiliz siyasetçiler, hükümete Ankara Anlaşması koşullarındaki değişikliklerin geriye dönük uygulanmasını durdurma çağrısı yaptı.

İngiliz siyasetçiler, imza attıkları açık mektupla, Türk vatandaşlarına İngiltere’de çalışma izni ve süresiz oturum hakkı tanıyan Ankara Anlaşması ile ilgili zorlaştırıcı düzenlemelerin geriye doğru uygulanmasını durdurması için İçişleri Bakanlığına çağrıda bulundu.

Ankara Anlaşması'ndan yararlanarak İngiltere'ye gelen Türkler tarafından oluşturulan "Türk İş İnsanları Birliği"nin girişimiyle hazırlanan açık mektuba Han, Lucas ve Cable ile Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası üyesi 23 siyasetçi imza attı.

Ankara Anlaşması'nın, süresiz oturum vizelerinde yapılan değişikliklerin aniden ve geriye dönük biçimde uygulanmasının İngiltere’nin "adil ve istikrarlı bir iş ortamı olarak itibarını zedelediğinin" altı çizilen mektupta, ülkenin sosyal ve ekonomik yaşamına büyük katkıda bulunan binlerce Türk vatandaşının mağdur edildiği kaydedildi.

Yeni ve zorlaştırılmış kuralların halihazırda Ankara Anlaşması vizesi bulunan Türk iş insanlarına uygulanmasının İngiltere’deki hukuk sistemine aykırı olduğuna dikkati çeken milletvekilleri, İçişleri Bakanlığını çoktan işini kurmuş "Ankara Anlaşmalıları" yeni kurallardan muaf tutmaya çağırdı.

- Süre uzadı, ücret getirildi

Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türkler, 16 Mart 2018’e kadar 4 yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu. Bu tarihte yürürlüğe giren yeni kurallarla süresiz oturum için süre 5 yıla çıkarılırken, 2 bin 389 sterlin de başvuru ücreti getirilmişti. Yeni düzenlemeler Ankara Anlaşması ile İngiltere’ye gelmiş yaklaşık 12 bin 500 Türk ile aile üyelerine de geriye dönük uygulanmaya başlamıştı.

"Türk İş İnsanları Birliği" değişiklikleri yargıya taşımış ancak Yüksek Mahkeme mart ayında aldığı kararla davayı reddetmişti.

Türkiye, 1959'da o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvurmuş, 1963'te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.

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