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  4. İngiliz turiste İstiklal Caddesi'nde gasp şoku! Cep telefonu vermek istemedi defalarca bıçaklandı

İngiliz turiste İstiklal Caddesi'nde gasp şoku! Cep telefonu vermek istemedi defalarca bıçaklandı

23.05.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesi'nde dolaşan İngiliz turist Alister Gray, önünü kesen 4 kişi tarafından gasp edildi. Turistin cep telefonunu almak isteyen saldırganlar, kendilerine direnen Gray'i tam 7 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Şüphelilerin Gray'i gasp ettiği ve kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçtiğimiz cumartesi saat 03.00'te Beyoğlu İstiklal Caddesi'de yürüyen İngiliz turist Alister Gray, 4 kişi tarafından saldırıya uğradı. Şüphelilerden biri Gray'in cep telefonunu almaya çalıştı.

CEP TELEFONUNU VERMEK İSTEMEYİNCE DEFALARCA BIÇAKLANDI

Telefonu bırakmak istemeyen Gray'e bir şüpheli bıçakla saldırdı.

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7 yerinden bıçaklanan Gray, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Okmeydanı Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Hastaneye bıçakla yaralanan birinin geldiği bilgisi üzerine olay yerine polis sevk edildi.

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GÜVEN TİMLERİ TARAFINDAN YAKALANDILAR

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde şüphelilerin eşkâllerine ulaşıldı.

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4 şüpheli Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, bir şüphelinin Alister Gray'e yaklaşarak telefonunu almaya çalıştığı ve Gray'in karşı koyduğu görülüyor. 4 şüphelinin olaydan sonra kaçma anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi. (DHA)

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