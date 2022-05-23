İngiliz turiste İstiklal Caddesi'nde gasp şoku! Cep telefonu vermek istemedi defalarca bıçaklandı

Geçtiğimiz cumartesi saat 03.00'te Beyoğlu İstiklal Caddesi'de yürüyen İngiliz turist Alister Gray, 4 kişi tarafından saldırıya uğradı. Şüphelilerden biri Gray'in cep telefonunu almaya çalıştı.

CEP TELEFONUNU VERMEK İSTEMEYİNCE DEFALARCA BIÇAKLANDI

Telefonu bırakmak istemeyen Gray'e bir şüpheli bıçakla saldırdı.

7 yerinden bıçaklanan Gray, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Okmeydanı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye bıçakla yaralanan birinin geldiği bilgisi üzerine olay yerine polis sevk edildi.

GÜVEN TİMLERİ TARAFINDAN YAKALANDILAR

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde şüphelilerin eşkâllerine ulaşıldı.

4 şüpheli Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, bir şüphelinin Alister Gray'e yaklaşarak telefonunu almaya çalıştığı ve Gray'in karşı koyduğu görülüyor. 4 şüphelinin olaydan sonra kaçma anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi. (DHA)





