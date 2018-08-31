İngiltere Başbakanı dans etti, sosyal medya yıkıldı!

İngiltere Başbakanı Theresa May geçtiğimiz günlerde Güney Afrika'ya ziyarette bulundu.
Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bir okula giden May, çocukların dans gösterisine eşlik edince olanlar oldu.
Çocuklarla birlikte kendini müziğin ritmine bırakan başbakan yaptığı dans hareketleriyle ülkesinde alay konusu oldu.
May'in dansı robotlara benzetilirken sosyal medyada paylaşımlar art arda geldi.
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