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İngiltere Başbakanı dans etti, sosyal medya yıkıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2018 11:58 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Güney Afrika'da yaptığı dans alay konusu oldu.

İngiltere Başbakanı Theresa May geçtiğimiz günlerde Güney Afrika'ya ziyarette bulundu.

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bir okula giden May, çocukların dans gösterisine eşlik edince olanlar oldu.

Çocuklarla birlikte kendini müziğin ritmine bırakan başbakan yaptığı dans hareketleriyle ülkesinde alay konusu oldu.

May'in dansı robotlara benzetilirken sosyal medyada paylaşımlar art arda geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Theresa May çocuklar İngiltere Başbakanı Güney Afrika Cape Town

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bizim ki de attan düşmüştü hoş görmek lazım yaşadıkları stresi bir şekilde atmalılar kolay değil ülke yönetmeye çalışıyorsun
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