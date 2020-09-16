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İngiltere'de 8 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük korona vakası

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2020 20:58 | Son Güncelleme

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 991 vaka tespit edilmesi ile 8 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, ulusal çapta ikinci bir karantinanın ekonomi için felaket olacağını ifade etti.

İngiltere'de 8 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük korona vakası

Avrupa, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında yeniden artışa geçen vakalarla mücadele ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 991 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 378 bin 219'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte tespit edilen vaka sayısının, 4 bin 649 yeni vakanın bildirildiği 8 Mayıs'tan bu yana günlük bazda tespit edilen en yüksek sayı olduğu belirtildi. Virüs nedeniyle son 24 saatte 20 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının da 41 bin 684'e yükseldiği ifade edildi.

"FELAKETTEN BAŞKA BİR ŞEY GETİRECEĞİNDEN ŞÜPHELİYİM"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün yaptığı açıklamada, artan vaka sayılarına rağmen ülke genelinde ikinci bir karantinayı önlemek için Ekim ayı sonuna kadar test kapasitesini arttırmak istediğini duyurdu. Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade eden Başbakan Johnson, "Ulusal çapta ikinci bir karantinanın, ekonomi için felaketten başka bir şey getireceğinden şüpheliyim" dedi.


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