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İngiltere'de bunu konuşuyor! Hükümet, Grenfell yangınında eksiklikleri olduğunu kabul etti

29.01.2023 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Topluluklar ve Yerel Yönetim Bakanı Michael Gove, 2017'de 72 kişinin hayatının kaybettiği Grenfell yangınında hükümetin eksiklikleri olduğunu kabul etti.

İngiltere'de bunu konuşuyor! Hükümet, Grenfell yangınında eksiklikleri olduğunu kabul etti

İngiltere'de 2017'de 72 kişinin hayatını kaybettiği Grenfell yangını ile ilgili İngiltere Topluluklar ve Yerel Yönetim Bakanı Michael Gove, açıklamalarda bulundu. Gove, inşaat yönetmeliklerindeki eksikler ve yönetmeliklerin müteahhitler tarafından istismar edilmesi nedeniyle Grenfell yangınında hükümetin eksiklikleri olduğunu ve kısmen sorumlu olduğunu aktardı.

Gove, inşaat yönetmeliklerinin vicdansız insanların trajediye yol açacak şekilde istismar etmesine izin verecek kadar hatalı ve belirsiz olduğunu aktararak, "Grenfell'e ne olduğuna bakarsanız, birçok faktör olduğunu düşünüyorum. Ancak evet, hükümetin toplu olarak bazı sorumluluklar alması gerekiyor dedi. İhmalkar bir sistemi yönetmekle onu aktif olarak istismar etmek arasında fark olduğunu aktaran Gove, "Yapı düzenleme sisteminin doğru olmadığı inkar edilemez bir durum" dedi.

'KORKUNÇ BİR TRAJEDİ'

Grenfell yangının korkunç bir trajedi olarak nitelendiren Gove, en tehlikeli binaları, 18 metreden uzun olanları güvenli hale getirmenin önemli bir süreç olduğuna dikkat çekerek, çok fazla güvenli olmayan binanın hala iyileştirici çalışmalara ihtiyacı olduğunu vurguladı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İngiltere'deki en ölümcül konut yangını
Başkent Londra'nın batısında yer alan 23 katlı sosyal konut bloğu olan Grenfell Tower'da Haziran 2017'de bir dairedeki buzdolabında meydana gelen elektrik arızası nedeniyle yangın çıkmış, binanın dış cephesine sonradan monte edilen yanıcı özellikteki kaplama sistemi yangının hızla büyümesine neden olmuştu. Yangında 72 kişi hayatını kaybederken, yangının ardından kamu soruşturması başlatılmıştı. Grenfell'in yenilemesinde ve idaresinde çok sayıda hatanın bulunmasını sağlayan soruşturma ile yüzlerce binanın benzer kaplamalara sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu yangın ayrıca İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İngiltere'de bir konutta çıkan en ölümcül yangın olarak kayıtlara geçmişti. (İHA)

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