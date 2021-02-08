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İngiltere’de çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı

08.02.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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İngiltere’de çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı

İngiltere’nin Great Manchester bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki Rhiley Morrison adlı çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı.

İngiltere’nin Great Manchester bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki Rhiley Morrison adlı çocuk midesindeki mıknatısların vücudunun dışındaki metalleri tutup tutmayacağını ölçmek tehlikeli bir deney gerçekleşti. Morrison bu deneyin sonucunu görmek için 54 tane mıknatıslı bilyeyi yuttuğu, ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

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4 SAATLİK OPERASYONLA ALINDI

Hastaneye kaldırılan Morrison'un röntgen sonucunu gören doktorlar şoke oldu. Röntgende Morrison'un midesinden yapışık şekilde 54 adet mıknatıslı bilye çıktı. Doktorların 4 saatlik operasyon sonucunda Morrison'un midesini yıkayarak, mıknatıslı bilyeyi midesinden çıkardığı ifade edildi.

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ÖLÜMCÜL HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİRDİ

Morrison’un durumunun iyi olduğu belirtilirken, operasyonu yapan doktorlar " Hayati bir tehliyeyi atlattı. Mıktanıslı bilyelerin ağırlığı başka ölümcül hastalıklara da neden olabilirdi. Mucizevi bir şekilde hayatta olması son derece önemli bir durum" ifadelerine yer verdi.

DHA

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