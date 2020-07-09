İngiltere'de eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

\u0130ngiltere'nin Leicester \u015fehrinde ter\u00f6r eylemi haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda olduklar\u0131 iddia edilen 4 ki\u015fi anti-ter\u00f6r polisleri taraf\u0131ndan yap\u0131lan operasyonla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Evinden \u00e7\u0131kt\u0131! 1 metre boyunndaSeul Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u00f6l\u00fc bulundu2020 YKS sonu\u00e7lar\u0131 ne zaman a\u00e7\u0131klanacak? YKS s\u0131nav sonu\u00e7lar\u0131