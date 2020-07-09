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  4. İngiltere'de eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

İngiltere'de eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2020 19:35 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Leicester şehrinde terör eylemi hazırlığında oldukları iddia edilen 4 kişi anti-terör polisleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İngiltere'de eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

İngiltere'nin Leicester şehrinde terör eylemi hazırlığında oldukları iddia edilen 4 kişi anti-terör polisleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

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