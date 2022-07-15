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İngiltere'de 'kırmızı' alarm verildi! Ülke tarihinde bir ilk yaşanacak

15.07.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de kırmızı alarm verildi. Ülkede pazartesi ve salı günleri hava sıcaklığının ilk kez 40 dereceye ulaşması beklenirken öngörülen sıcaklıklar "olağan dışı" olarak nitelendirildi. Aşırı sıcaklıkların altyapıyı etkileyebileceği ve olumsuz sağlık koşullarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. İngiltere Meteoroloji Ofisi Sözcüsü Grahame Madge, sıcaklıkların 40 dereceye ulaşmasının "tarihi" bir an olacağını söyledi.

İngiltere'de 'kırmızı' alarm verildi! Ülke tarihinde bir ilk yaşanacak

İngiltere'de pazartesi ve salı günü hava sıcaklığının ilk kez 40 dereceye ulaşması bekleniyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin açıklaması sonrası 'kırmızı' alarm verildi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), aşırı sıcak havanın sağlık ve sosyal bakım sistemini etkileyebileceğine, sadece risk gruplarında olan insanların değil, aynı zamanda sağlıklı insanların da hastalık ve hayati tehlike riskiyle karşılaşabileceğine dikkat çekti. İngiltere Meteoroloji Ofisi Sözcüsü Grahame Madge, sıcaklıkların 40 dereceye ulaşmasının "tarihi" bir an olacağını söyledi.

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ÖNGÖRÜLEN SICAKLIKLAR 'OLAĞAN DIŞI'

İngiltere Meteoroloji Ofisi tarafından yapılan açıklamada, pazartesi ve salı günü ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaşmasının beklendiği duyuruldu. Tehlikeli hava şartları nedeniyle "kırmızı alarm" yayınlandı. Alarmın başkent Londra'dan Manchester ve York'a kadar uzanan bölgeleri kapsadığı ifade edildi. Sıcaklıkların ilk kez 40 dereceye ulaşmasının beklendiği vurgulanırken, öngörülen sıcaklıklar "olağan dışı" olarak nitelendirildi. Aşırı sıcaklıkların altyapıyı etkileyebileceği ve olumsuz sağlık koşullarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının 25 Temmuz 2019'da Cambridge Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde İngiltere'nin şimdiye kadarki rekor sıcaklığı olarak kaydedilen 38.7 dereceyi geçmesinin beklendiği belirtildi.

"TARİHİ BİR AN"

Meteoroloji Ofisi Sözcüsü Grahame Madge, yüksek sıcaklık uyarısını "potansiyel olarak çok ciddi bir durum" olarak nitelendirdi. Madge, pazartesi ve salı günü sıcaklıkların 40 dereceye ulaşmasının "tarihi" bir an olacağını söyledi. Madge ayrıca, "40 dereceye ulaşırsak bu iklim değişikliğinin artık bizimle olduğunu gösteriyor. Bu gibi durumlar, iklim değişikliği nedeniyle çok daha muhtemel hale geliyor" dedi.

"ULUSAL BİR ACİL DURUM"

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Meteoroloji Ofisi'nin hava sıcaklıklarıyla ilgili verdiği uyarıyı "ulusal bir acil durum" olarak nitelendirdi. Aşırı sıcak havanın sağlık ve sosyal bakım sistemini etkileyebileceğine, sadece risk gruplarında olan insanların değil, aynı zamanda sağlıklı insanların da hastalık ve hayati tehlike riskiyle karşılaşabileceğine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA

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