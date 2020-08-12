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İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi

12.08.2020 10:09 | Son Güncelleme

İngiltere'nin güneyindeki Wight Adası'nda yeni bir dinozor türü keşfedildi. Southampton Üniversitesi paleontologları geçen yıl Shanklin sahilinde bulunan dört kemiğin yeni bir teropod türüne ait olduğuna inanıyor. Vectaerovenator inopinatus adı verilen dinozorun Tyrannosaurus rex'i (T-Rex) de içeren dinozor grubuna ait olduğu ve moden kuşlarla bağlantısı bulunduğu belirtiliyor.

İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi

İngiltere'nin güneyindeki Wight Adası'nda yeni bir dinozor türü keşfedildi. Southampton Üniversitesi paleontologları geçen yıl Shanklin sahilinde bulunan dört kemiğin yeni bir teropod türüne ait olduğuna inanıyor.

115 milyon yıl önce Kretase döneminde yaşadığı tahmin edilen dinozorun 4 metre uzunluğunda olduğu düşünülüyor.

Vectaerovenator inopinatus adı verilen dinozorun Tyrannosaurus rex'i (T-Rex) de içeren dinozor grubuna ait olduğu ve moden kuşlarla bağlantısı bulunduğu belirtiliyor.

Bu ismin yaratığın boyun, sırt ve kuyruğuna ait kemiklerdeki büyük hava boşluklarına atfen verildiği açıklandı. Bilim insanları dinozorun teropod türüne ait olduğunu bu boşluklar sayesinde belirledi.

Kemikler

Kemiklerde hava boşlukları

Southampton Üniversitesi uzmanları modern kuşlarda da görülen bu hava keseciklerinin akciğerin uzantıları gibi işlev gördüğünü ve solunuma yardımcı olduğunu, ayrıca dinozorun iskeletini hafiflettiğini söyledi.

Dinozor fosilleri Shanklin sahilinde bulundu.

Fosiller 2019'daki üç farklı kişi tarafından bulundu ve Sandown'daki Dinozor Müzesi'ne teslim edildi. Kemikler şimdi bu müzede sergileniyor.

Stratford-upon-Avon'da yaşayan Robin Ward adlı bir fosil avcısı kemiklerden birini ailesiyle Wight Adası'nı ziyareti sırasında buldu. Ward, "Kemikleri bulduğumuzda yaşanan sevinç muhteşemdi" dedi.

Spalding'de yaşayan James Lockyer adlı bir kişi de Ada'yı ziyaretinde başka bir kemik buldu. Lockyer, "Normalde diğer fosil avcılarının bakmadığı yerlere bakarım. Yöntemin bu kez işe yaradı" diye konuştu.

Dört kemik parçası, 2019'da üç farklı kazıda bulunmuştu.

Paul Farrell adlı bir kişi ise sahilde kum tekmelerken kemiğin ayağına takıldığını söyledi.

Southampton Üniversitesi'nin araştırma ekibinin başkanı Chris Barker, Vectaerovenator'un, kemiklerinin bulunduğu yerin hemen kuzeyindeki bir alanda yaşadığını ve iskeletinin sığ denize sürüklendiğini düşündüklerini söyledi.

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