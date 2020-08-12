İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi

İngiltere'nin güneyindeki Wight Adası'nda yeni bir dinozor türü keşfedildi. Southampton Üniversitesi paleontologları geçen yıl Shanklin sahilinde bulunan dört kemiğin yeni bir teropod türüne ait olduğuna inanıyor.

115 milyon yıl önce Kretase döneminde yaşadığı tahmin edilen dinozorun 4 metre uzunluğunda olduğu düşünülüyor.

Vectaerovenator inopinatus adı verilen dinozorun Tyrannosaurus rex'i (T-Rex) de içeren dinozor grubuna ait olduğu ve moden kuşlarla bağlantısı bulunduğu belirtiliyor.

Bu ismin yaratığın boyun, sırt ve kuyruğuna ait kemiklerdeki büyük hava boşluklarına atfen verildiği açıklandı. Bilim insanları dinozorun teropod türüne ait olduğunu bu boşluklar sayesinde belirledi.

Kemiklerde hava boşlukları

Southampton Üniversitesi uzmanları modern kuşlarda da görülen bu hava keseciklerinin akciğerin uzantıları gibi işlev gördüğünü ve solunuma yardımcı olduğunu, ayrıca dinozorun iskeletini hafiflettiğini söyledi.

Fosiller 2019'daki üç farklı kişi tarafından bulundu ve Sandown'daki Dinozor Müzesi'ne teslim edildi. Kemikler şimdi bu müzede sergileniyor.