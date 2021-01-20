HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de tablo gün geçtikçe kötüleşiyor! Bir eşik daha aşıldı

İngiltere'de tablo gün geçtikçe kötüleşiyor! Bir eşik daha aşıldı

20.01.2021 20:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İngiltere'de tablo gün geçtikçe kötüleşiyor! Bir eşik daha aşıldı

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte bin 820 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 93 bin 290'a yükseldi. Ülkede salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının başlamasından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 820 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 93 bin 290'a yükseldiği belirtildi. Son 24 saat içinde 38 bin 905 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 505 bin 754'e yükseldi.

"İNGİLTERE HASTANELERİ SAVAŞ ALANI GİBİ"

Covid-19 salgını nedeniyle Avrupa'daki en yüksek ölüm sayısının kayıtlara geçtiği İngiltere'de hükümetin baş bilimsel danışmanı Patrick Vallace, hastanelerin kapasitesi dolmaya devam ettikçe Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) üzerinde muazzam bir baskı olduğunu ve hastanelerin savaş bölgesi gibi göründüğünü söyledi. Vallace, "Parkta yürüyüşe çıktığınızda pek öyle görünmeyebilir ancak hastaneye gittiğinizde savaş alanı gibi görünüyor" ifadesinde bulundu. Vallace, kısıtlamaları gevşetmenin hata olacağını da sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak Türkiye koronavirüs tablosuSağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu

BORIS JOHNSON ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

İngiltere'de Covid-19 salgınında ölüm bilançosunun 100 bine yaklaşması nedeniyle eleştirilerin hedefi olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, krize karşı yavaş tepki vermekle, yeterli koruyucu ekipman sağlamamakla ve test sisteminin iyi kullanılmaması ile eleştirildi.

Başbakan Johnson, eleştirilere "Salgının ortasında bir soruşturmaya yoğunlaşma fikri bana pek mantıklı gelmiyor" ifadesinde bulunarak, koronavirüs salgını ile başa çıkma konusundaki soruşturma çağrılarını reddetti.

Öte yandan İngiltere'de hükümetin verilerine göre, toplamda 4,6 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı belirtildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
Son dakika! Biden yemin etmek için Kongre Binası'na geldiSon dakika! Biden yemin etmek için Kongre Binası'na geldi
04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?04 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 4?

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı

Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Muhalefetten kurtulamazsın

Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Muhalefetten kurtulamazsın

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

Çin'den 28 ABD'li üst düzey yetkiliye yaptırım kararı

Çin'den 28 ABD'li üst düzey yetkiliye yaptırım kararı

ABD'de Biden dönemi resmen başladı! İşte ilk açıklamalar

ABD'de Biden dönemi resmen başladı! İşte ilk açıklamalar

Son dakika! Biden yemin etmek için Kongre Binası'na geldi

Son dakika! Biden yemin etmek için Kongre Binası'na geldi

ABD Yüksek Mahkemesi'ndeki asılsız bomba ihbarı kısa süreli paniğe yol açtı

ABD'de bomba ihbarı paniğe yol açtı!

Eski ABD Başkanı Obama’dan Biden'a 'Senin zamanın' paylaşımı

Obama'dan Biden'a: Senin zamanın

Joe Biden, yemin töreni öncesi geleneği bozmayarak kiliseye gitti

Joe Biden, yemin töreni öncesi geleneği bozmayarak kiliseye gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.