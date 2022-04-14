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İngiltere'den Rus oligarklara 10 milyar sterlinlik yaptırım!

14.04.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz hükümeti, ülke tarihindeki en büyük varlık dondurma eylemini açıkladı. Rus oligark Roman Abramovich'e yakın 2 Rus oligark Eugene Tenenbaum ve David Davidovich'in 10 milyar sterlin değerindeki varlığının dondurulduğu bildirildi.

İngiltere'den Rus oligarklara 10 milyar sterlinlik yaptırım!

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tenenbaum ve Davidovich'e yönelik alınan yaptırım kararıyla, şubattan bu yana yaptırım uygulanan Rus oligark, aile üyesi ve ortak sayısının 106'ya ulaştığı belirtildi.

"PUTİN'İN SAVAŞ MAKİNESİNİ FİNANSE ETMEK İÇİN..."

"Bu (yaptırım kararı), bu varlıkların Rusya'ya iade edilmesini ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaş makinesini finanse etmek için kullanılmasını önleyecek." ifadesine yer verilen açıklamada, Davidovich'e seyahat yasağı da getirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, hükümetin söz konusu yaptırım kararıyla, bu ikiliyle bağlantılı 10 milyar sterlin değerinde olduğu tahmin edilen varlıklarının dondurulduğunu ve bunun "İngiltere tarihindeki en büyük varlık dondurma eylemi" olduğunu vurguladı.

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Truss, "Putin, Ukrayna'da başarısız olana kadar yaptırımlara devam edeceğiz. Hiçbir şey ve hiç kimse masanın dışında değil." ifadesini kullandı.

İngiltere, dün de AB'yle koordineli olarak Ukrayna'nın Rusya destekli yasa dışı ayrılıkçı bölgelerini destekleyen 178 kişiye yaptırım kararı almıştı. (AA)

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İngiltere Rusya
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