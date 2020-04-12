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İngiltere hükümet aile içi şiddetle mücadele için 2 milyon sterlinlik destek paketi açıkladı

12.04.2020 19:31 | Son Güncelleme

İngiltere'de hükümet, koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında aile içi şiddet ihbarlarında artış olduğunu kaydederek, online hizmetler ile telefon yardım hatlarının desteklenmesi için 2 milyon sterlinlik yardım paketi açıkladı.

İngiltere hükümet aile içi şiddetle mücadele için 2 milyon sterlinlik destek paketi açıkladı

İngiltere'de hükümet, koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında aile içi şiddet ihbarlarında artış olduğunu belirterek, online yardım hizmetleri ile telefon yardım hatlarının desteklenmesi için 2 milyon sterlinlik destek paketi açıkladı.

İçişleri Bakanı Priti Patel Cumartesi günü, aile içi şiddet mağdurlarına destek olmak için ulusal çapta yeni bir kampanya başlatıldığını da açıkladı.

Bakan Patel bu kapsamda vatandaşlardan ellerine kalp çizerek, fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmalarını ya da evlerinin camlarına asmalarını, böylece şiddete maruz kalanlara "yalnız olmadıklarını göstermelerini" istedi.

Kampanyaya katılan Aden Hallem, 2 yıl boyunca partnerinden fiziksel ve duygusal şiddet gördüğünü belirterek, "Hükümetin şiddete uğramış olanların iyiliğini ciddiye alıyor olması içimi ısıttı" dedi.

https://twitter.com/AdenHallam/status/1249038112233324545

İngiltere'de Ulusal Aile İçi Şiddet Yardım Hattı'nı arayanların sayısında sokağa çıkma kısıtlamaları yürürlüğe girdiğinden beri yüzde 25 artış oldu.

Bakan Pitel Cumartesi günkü açıklamasında, aile içi şiddet yardım hattını arayanların sayısında önceki 24 saatte yüzde 120 artış olduğunu açıkladı.

Patel, şiddete uğrayan kişilerin acil çağrı merkezi 999'u arayarak, konuşamayacak durumda olması halinde 55'i tuşlamasını istedi.

Yardım kuruluşları otellerin şiddet kurbanlarını ağırlamasını istiyor

İçişleri Bakanlığı'nın bu kampanyası, yardım kuruluşlarının otel zincirlerinden aile içi şiddetten kaçan kadın ve çocuklara kalacak yer sağlaması çağrısıyla harekete geçtiği bir döneme denk geliyor.

Guardian gazetesi, iki yardım kuruluşunun otel zincirlerinde bu konuda talepte bulunduklarını ve otellerden çok sayıda olumlu dönüş aldıklarını yazıyor. Ancak oteller İngiltere hükümetinin Fransa ve İtalya'nın yolundan giderek, otellerde kalanların oda ve yemek ücretlerini karşılaması gerektiğini söylüyor.

Kadına yönelik şiddetle mücadele eden yardım kuruluşları koalisyonundan İçişleri Bakanlığı'na gönderilen bir mektupta otellerin odalarını açmaya hazır olduğu vurgulanarak, "Hükümetten üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz" deniyor.

Kadınların Eşitliği Partisi lideri Mandu Reid: Okyanusta damla

Kadınların Eşitliği Partisi lideri Mandu Reid ise, sokağa çıkma sınırlamalarının üçüncü haftasında adım atıldığını söyleyerek, hükümeti geç kalmakla suçladı.

Mandu Reid, "Online hizmetler ve telefon hatları için sağlanan ek 2 milyon sterline çok ihtiyaç olsa da, bu sadece okyanusta bir damla" dedi.

Reid, aile içi şiddet tedbir kararlarının sokağa çıkma kısıtları süresinin tamamını kapsayacak şekilde uzatılması, güvenlik güçlerinin bu kararları uygulamak için yönlendirilmesi ve bu davalara öncelik verilmesi çağrısı yaptı.

Bakan Patel, artan tehdide karşı güvenlik güçleri, yardım kuruluşları, yerel yönetimler, iş dünyası ve okullarla birlikte çalışıldığını kaydetmişti.

Maliye Bakanı Rishi Sunak da, yardım kuruluşlarına koronavirüs salgını sırasında destek olmak için 750 milyon sterlinlik yardım paketi açıklamıştı. Destek olunacak kuruluşlar arasında aile içi şiddete karşı mücadele verenler de bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı'nın bu hafta kampanya konusunda toplumdaki farkındalığı artırmak için reklam kampanyasına başlaması bekleniyor.

Koronavirüs

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