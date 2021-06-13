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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden'ı ağırlayacak

13.06.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden'ı Windsor Kalesi'nde ağırlayacak.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden'ı ağırlayacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden'ı Windsor Kalesi'nde ağırlayacak.

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde gerçekleşen ve koronavirüs aşısı ile iklim değişikliği gibi meselelerin konuşulduğu G7 zirvesinin ardından gerçekleşecek ziyarette Biden çiftini resmi Şeref Kıtası karşılayacak.

Biden çifti, Kraliçe ile Cuma günü katıldıkları G7 resepsiyonunda tanışmıştı.

Kraliçe bu ziyaretlerinde Biden çiftini Windsor Kalesi avlusundaki kürsüde karşılayacak.

Kraliçe II. Elizabeth, Biden çiftiyle G7 zirvesinde Eden Projesi kapsamında verilen bir resepsiyonda tanıştı.

ABD milli marşının da çalınacağı törende Şeref Kıtası Kraliyet Selamı verecek.

Kraliçe, 2019 yılında Trump çifti ile bir araya gelmişti.

Harry S Truman 1951 yılında, 95 yaşındaki Kraliçe'nin Prenses Elizabeth olarak görev yaptığı dönemde, ile tanıştığı ABD Başkanı olmuştu.

O zamandan beri Kraliçe, Lyndon B Johnson haricinde, tahttaki 69 yılı boyunca 14 ABD lideriyle bir araya geldi.

Kraliçe ve 45'inci ABD Başkanı Donald Trump ise 2019 yılında Buckingham Sarayı'nda bir araya gelmişti.

Öte yandan Kralilçe, eski ABD Başkanı George W Bush'u da Windsdor Kalesi'nde ağırlamıştı.

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