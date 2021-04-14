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  4. Eşinin ölümünden sonra Kraliçe'den ilk resmi görev!

Eşinin ölümünden sonra Kraliçe'den ilk resmi görev!

14.04.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, eşi Prens Philip’in hayatını kaybetmesinin ardından ilk şahsi kraliyet görevini yerine getirdi.

Eşinin ölümünden sonra Kraliçe'den ilk resmi görev!

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in 9 Nisan’da hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 2 haftalık yas devam ederken, Kraliçe ilk şahsi kraliyet görevini yerine getirdi.

Kraliçe II. Elizabeth, İngiltere Kraliyet Ailesi’ne bağlı üst düzey görevlilerinden biri olan ve Lord Chamberlain sıfatıyla görev yapan Earl Peel’in emekliliği için Windsor Kalesi’nde dün düzenlenen törene ev sahipliği yaptı.

İsmi açıklanmayan bir kraliyet yetkilisi, Kraliyet Ailesi’nin "koşullara uygun görevler üstlenmeye" devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan, 14 yıldan fazla süredir Lord Chamberlain olarak görev yapan Earl Peel, geçtiğimiz yıl emekli olacağını açıklamıştı.

İngiltere Kraliçesi, eşi Prens Philip’in ölümünün ardından ilk kraliyet görevini yerine getirdi

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