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İngiltere Kültür Bakanı, BBC'nin fonlanması için yeni yöntemlerin bulunması gerektiğini söyledi

17.01.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kültür Bakanı Nadine Dorries, BBC'nin fonlanmasında kullanılan lisans ücretinin kaldırılacağına işaret ederek medya devinin kendini fonlamak için yeni yöntemler bulması gerektiğini belirtti.

İngiltere Kültür Bakanı, BBC'nin fonlanması için yeni yöntemlerin bulunması gerektiğini söyledi

İngiltere Kültür Bakanı Nadine Dorries, BBC'nin fonlanmasında kullanılan lisans ücretinin kaldırılacağına işaret ederek medya devinin kendini fonlamak için yeni yöntemler bulması gerektiğini belirtti.

Bir kamu kuruluşu olan BBC'nin lisans ücreti ile fonlanması 31 Aralık 2027'ye kadar garanti altına alınmış durumda.

Ancak Dorries, attığı tweetinde bu tarihten sonra bu uygulamanın artık sonlandırılacağına gönderme yaptı.

Televizyon izleyicilerinden alınan lisans ücreti ile BBC'nin televizyon, radyo, haber sitesi, podcast ve uygulama gibi hizmetleri fonlanıyor.

Diğer yandan hükümetin yıllık 159 pound olan lisans ücretine enflasyon oranında zam yapmaktan kaçınacağı ve iki yıl boyunca bu ücretin artırılmayacağına dair haberler de son zamanlarda gündem olmuştu.

2016 yılında ise bu ücretin sonraki beş yıl içinde enflasyon oranında yükseltileceği açıklanmıştı.

Eylül ayında kültür bakanı olarak atanan Dorries, daha önce yaptığı açıklamalarda BBC'nin yayınına devam etmesi gerektiğini, ancak Netflix ve Amazon Prime gibi rakiplerine üstün gelmesi gerektiğini aktarmıştı.

Dorries, kurumun büyük bir değişikliğe gitmesi gerektiğini de belirtmişti.

Dorries'e göre BBC'de aynı siyasi görüşe sahip, aynı arkaplanı bulunan ve aynı şekilde konuşan insanlar çalışıyor.

"2 milyar pound yük getirebilir"

Bir hükümet yetkilisi, BBC ve hükümet arasında kurumun nasıl fonlanacağına dair görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

Diğer yandan lisans ücretinin emekliler ve düşük maaşla çalışan kişiler üzerinde büyük bir baskı olduğunu da ifade etti.

Bir BBC kaynağı ise enflasyon oranında yapılmayacak bir zammın kuruma büyük bir mali yük getireceğini söyledi.

İşçi Partisi'nin gölge kültür bakanı olan Lucy Powell ise "Dorries'in ve hükümetin BBC'nin gazeteciliğini beğenmedikleri için kuruma saldırdıklarını" öne sürdü.

Liberal Demokrat Parti'nin kültür sözcüsü Jamie Stone ise zam yapılmamasının kuruma 2 pound dolar yük getireceğini belirtti.

Stone, hükümetin "ideolojik haçlı seferini sona erdirerek BBC'den ellerini çekmesi gerektiğini" de söyledi.

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