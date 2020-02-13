İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid istifa etti.
BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, Sajid Javid'den, tüm danışmanlarını görevden almasının istendiğini bildirdi.
Laura Kuenssberg, ancak bu koşulla görevini sürdürebileceği söylenen Javid'in talebi reddettiğini ve istifa kararı aldığını aktardı.
https://twitter.com/bbclaurak/status/1227923199528185857
Javid'in yerine Rishi Sunak'ın Maliye Bakanı olarak atanması bekleniyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün kabinesinde bazı değişiklikler yapmıştı.
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