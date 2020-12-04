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İngiltere Premier Ligi, alt liglerdeki takımlara mali destek sağlayacak

04.12.2020 06:31 | Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Ligi, alt liglerdeki takımlara mali destek sağlayacak

İngiltere Premier Ligi, koronavirüs salgını nedeniyel yaşanan mali zorlukları hafifletmeye yardımcı olmak için İngiliz Futbol Ligi (EFL) ile 250 milyon sterlinlik kurtarma paketi konusunda anlaştı.

İngiltere Premier Ligi, pandemi sebebiyle yaşanan mali zorlukları hafifletmeye yardımcı olmak için İngiliz Futbol Ligi (EFL) ile 250 milyon sterlinlik kurtarma paketi konusunda anlaştı.

Anlaşmaya göre Premier Lig, EFL'ye bağlı 2. lig (Championship) kulüplerine toplam 200 milyon sterlinlik kredi sağlanması için yardımda bulunacak.

3. lig (League One) ve 4. lig (League Two) kulüplerine ise 50 milyon sterlin hibe edilecek.

EFL Başkanı Rick Parry, "Bu süreç boyunca amacımız, tüm EFL kulüplerinin pandeminin finansal etkisinden kurtulmasını sağlamaktı. Artık kulüplerimiz adına bir karara vardığımız için mutluyum ve bu paket aylarca süren belirsizliğin ardından ihtiyaç duyulan desteği ve netliği sağlayacaktır" diye konuştu.

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Nasıl işleyecek?

Premier Lig, EFL'in Championship kulüplerine faizsiz olarak vereceği 200 milyon sterlinlik bir kredinin teminatı için 15 milyon sterline kadar ödeme yapacak.

Krediler kulüp başına 8,33 milyon sterlinle sınırlandırıldı ve Haziran 2024'e kadar geri ödenmesi gerekiyor.

League One ve League Two kulüplerine verilecek 50 milyon sterlinlik hibenin 30 milyonu 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarındaki kazanılamayan gişe hasılatına göre 48 kulübe dağıtılacak.

League One kulüpleri en az 375 bin sterlin, League Two kulüpleri ise en az 250 bin sterlin ödeme alacak.

20 milyon sterlinlik kalan hibe ise kulüplerin ihtiyaçlarına göre dağıtılacak. Hibe kararlarına Premier Lig ve EFL temsilcilerinden oluşan bir kurul verecek.

'EFL kulüpleri ile birlikteyiz'

Premier Lig CEO'su Richard Masters ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Premier Lig, futbol piramidinin büyük bir destekçisi. Kulüplerin toplum için sahip olduğu rolün de farkında. Taahhüdümüz, Covid-19 nedeniyle hiçbir EFL kulübünün iflas etmemesi.

"Tüm futbol kulüpleri salgın nedeniyle önemli mali kayıplarla karşı karşıya. Ancak Premier Lig hissedarları oybirliğiyle EFL kulüplerine bu zor zamanlarda ek finansman ve destek sağlamayı kabul etti.

"Bu anlaşmayı yaptığımız için çok memnunuz ve bu emsalsiz zamanlarda EFL ile birlikteyiz"

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