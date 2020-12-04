İngiltere Premier Ligi, alt liglerdeki takımlara mali destek sağlayacak

İngiltere Premier Ligi, pandemi sebebiyle yaşanan mali zorlukları hafifletmeye yardımcı olmak için İngiliz Futbol Ligi (EFL) ile 250 milyon sterlinlik kurtarma paketi konusunda anlaştı.

Anlaşmaya göre Premier Lig, EFL'ye bağlı 2. lig (Championship) kulüplerine toplam 200 milyon sterlinlik kredi sağlanması için yardımda bulunacak.

3. lig (League One) ve 4. lig (League Two) kulüplerine ise 50 milyon sterlin hibe edilecek.

EFL Başkanı Rick Parry, "Bu süreç boyunca amacımız, tüm EFL kulüplerinin pandeminin finansal etkisinden kurtulmasını sağlamaktı. Artık kulüplerimiz adına bir karara vardığımız için mutluyum ve bu paket aylarca süren belirsizliğin ardından ihtiyaç duyulan desteği ve netliği sağlayacaktır" diye konuştu.

Nasıl işleyecek?

Premier Lig, EFL'in Championship kulüplerine faizsiz olarak vereceği 200 milyon sterlinlik bir kredinin teminatı için 15 milyon sterline kadar ödeme yapacak.

Krediler kulüp başına 8,33 milyon sterlinle sınırlandırıldı ve Haziran 2024'e kadar geri ödenmesi gerekiyor.

League One ve League Two kulüplerine verilecek 50 milyon sterlinlik hibenin 30 milyonu 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarındaki kazanılamayan gişe hasılatına göre 48 kulübe dağıtılacak.