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İngiltere Prensi yine başka hastaneye nakledildi

05.03.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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İngiltere Prensi yine başka hastaneye nakledildi

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip'in kalp ameliyatı tedavisi gördüğü St Bartholomew'den King Edward VII Hastanesi’ne nakledildiği açıklandı.

Hastanede tedavi gören İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in (99) kalp ameliyatı geçirdiği St. Bartholomew Hastanesi'nden, King Edward VII Hastanesi’ne nakledildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Prens Philip’in ameliyat olduğu St. Bartholomew Hastanesi'nden, tedavisinin devamı için yeniden King Edward VII Hastanesi’ne nakledildiği açıklandı.

Buckingham Sarayı'nın yazılı açıklamasında, daha önce var olan kalp hastalığı nedeniyle yapılan ameliyatın, Prens Philip'in 1 Mart'ta nakledildiği St Bartholomew Hastanesinde başarılı şekilde gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

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