HABER

İngiltere, Suudi Arabistan’ın İran’a sınırlı saldırı isteğini reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 14:08 | Son Güncelleme

Ortadoğu konuları üzerine yayın yapan Middle East Eye (Ortadoğu gözü) websitesi, bir İngiliz Üst düzey yetkilisine dayanarak verdiği haberde, Suudi Arabistan İstihbarat başkanının Londra’ya giderek, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan askeri gözlem İHA’sını düşürmesine misilleme olarak İran’a saldırı emrini iptal etmesinden saatler sonra İngiliz yetkililerden İran’ın askeri tesislerine sınırlı bir saldırı yapmasını istediğini iddia etti.İstihbarat Başkanına Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr’in de refakat ettiği belirtildi.MEE web sitesi, İsminin gizli tutulmasını isteyen İngiliz yetkilinin, İngiltere’nin Suudi Arabistan’ın isteğine itibar etmediğini ve kesinlikle hayır dediğini yazdı.İngiliz yetkililerin, yakın geçmişte Amman Körfezindeki 2 tanker saldırısına ait Suudi yetkililerin verdiği istihbarata da itibar etmedikleri kaydedildi.Suudi Yetkililer hafta sonunda İsrail’e gidiyorİngiliz kaynaklarına göre, Suudi İstihbarat Başkanı hafta sonunda İsrail’i giderek Beyaz Saray Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşerek İran’a karşı misilleme yapılması için lobi faaliyetinde bulunacak.

Ortadoğu konuları üzerine yayın yapan Middle East Eye (Ortadoğu gözü) websitesi, bir İngiliz Üst düzey yetkilisine dayanarak verdiği haberde, Suudi Arabistan İstihbarat başkanının Londra’ya giderek, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan askeri gözlem İHA’sını düşürmesine misilleme olarak İran’a saldırı emrini iptal etmesinden saatler sonra İngiliz yetkililerden İran’ın askeri tesislerine sınırlı bir saldırı yapmasını istediğini iddia etti.
İstihbarat Başkanına Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr’in de refakat ettiği belirtildi.
MEE web sitesi, İsminin gizli tutulmasını isteyen İngiliz yetkilinin, İngiltere’nin Suudi Arabistan’ın isteğine itibar etmediğini ve kesinlikle hayır dediğini yazdı.
İngiliz yetkililerin, yakın geçmişte Amman Körfezindeki 2 tanker saldırısına ait Suudi yetkililerin verdiği istihbarata da itibar etmedikleri kaydedildi.
Suudi Yetkililer hafta sonunda İsrail’e gidiyor
İngiliz kaynaklarına göre, Suudi İstihbarat Başkanı hafta sonunda İsrail’i giderek Beyaz Saray Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşerek İran’a karşı misilleme yapılması için lobi faaliyetinde bulunacak. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkesinin İran’a karşı Washington’un yanında olduğunu belirtmişti. Netanyahu, Twitter hesabında yayınladığı görüntülü mesajda “İran’ın saldırganlığını durdurmak için barış sever ülkelerin ABD’nin yanında olma çağrısını tekrar ediyorum” dedi.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Mersin'de 'Güneşin Melekleri' defilesiMersin'de 'Güneşin Melekleri' defilesi
Minarenin yıkılma anı kamerada Minarenin yıkılma anı kamerada 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişme

Yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişme

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Roger Carlsen tutuklandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Roger Carlsen tutuklandı

Büyükçekmece'de 4 kişinin öldüğü yangında yeni gelişme

Büyükçekmece'de 4 kişinin öldüğü yangında yeni gelişme

Son dakika Nevşehir'de kaza! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! 27 kişi yaralı...

İşten çıkarılmasına neden olmakla suçladığı arkadaşlarını vurdu

İşten çıkarılmasına neden olmakla suçladığı arkadaşlarını vurdu

Genç avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü

Genç avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü

İstanbul'da yarın 10 milyon 560 bin 963 seçmen sandık başına gidiyor!

İstanbul yarın sandık başına gidiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.