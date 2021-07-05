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İngiltere vakalardaki artışa rağmen önlemleri kaldırmaya hazırlanıyor

05.07.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal mesafe ve yüz maskesi gibi Covid sınırlamalarının 19 Temmuz'da kaldırılması yönündeki planların devam ettiğini belirtti. Açıklama, ülke genelindeki günlük vakaların sonbahardaki ikinci dalgada ulaşılan günlük 27 bin seviyesine yükselmesinden sonra geldi.

İngiltere vakalardaki artışa rağmen önlemleri kaldırmaya hazırlanıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid önlemleri kapsamında normalleşmenin yol haritasına ilişkin detayları bir basın toplantısında açıkladı.

Boris Johnson, sosyal mesafe ve yüz maskesi gibi Covid sınırlamalarının 19 Temmuz'da kaldırılması yönündeki planların devam ettiğini belirtti.

Açıklama, ülke genelindeki günlük vakaların sonbahardaki ikinci dalgada ulaşılan günlük 27 bin seviyesine yükselmesinden sonra geldi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer "Vakalar böylesine artarken mevcut tüm önlemleri bir kerede kaldırmak umursamazlıktır" dedi ve ekledi:

"İnsanları korumak için daha dengeli bir yaklaşım veya düzgün bir plana ihtiyaç var."

Önlemleri kaldırmanın yaygın aşılama sayesinde mümkün olacağını söyleyen Johnson ayrıca normalleşmenin son ve dördüncü adımına ne zaman geçileceğine ilişkin nihai kararın 12 Temmuz'da alınacağı, bu plana ait başlıca detayların 19 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu.

Öte yandan bu ay sonunda günlük vaka sayısının 50 bine ulaşmasını beklediklerini söyledi ve "Maalesef kendimizi daha fazla ölüme hazırlamalıyız" dedi ve ekledi:

"Fakat aşılamada bu kadar ilerlemişken normalleşme adımını atmazsak bunu başka ne zaman yapabiliriz?

"Ya virüsün daha avantajlı olduğu soğuk aylara ertelememiz gerekir ya da her şeyi önümüzdeki yıla bırakmak zorunda kalırız."

İngiltere hiçbir ülkenin denemediği bir şeyi yapıyor

Analiz: BBC Sağlık Muhabiri Nick Triggle

Dünyada başka hiçbir ülke bu şekilde, daha tehlikeli bir varyant nedeniyle vakalar hızla artarken önlemleri kaldırmayı denemedi.

Bazıları tüm önlemleri kaldırmak için bütün yetişkinlere ikinci aşının sunulmuş olacağı sonbahar aylarını beklemenin daha iyi olacağı görüşünde.

Bu kağıt üzerinde iyi olsa da bilim dünyasında, kısıtlamaları yazın kaldırmanın daha iyi olacağı daha fazla kabul görüyor.

Önlemleri kaldırmak her zaman vakaları artırır. Bunu daha geç bir dönemde yapmak da bu artışı daha riskli bir döneme erteler.

Sonbaharda okullar açılmış olacak. Biz de son dönemdeki vaka artışının etkilerini gözlemlemiş olacağız.

İnsanlar yazın dışarda daha fazla zaman geçiriyor ve bu da vaka artışı eğrisini bir miktar yataylaştırabilir.

Belki de en önemlisi kısıtlamalar grip mevsimi daha başlamamışken kaldırılacak.

Grip mevsimi İngiltere'deki sağlık sisteminin en çok zorlandığı dönem oluyor. Kısa süre içinde Covid ve grip virüslerine maruz kalmak da riskli gruplar için daha büyük bir risk yaratır.

Fakat önlemleri kaldırmanın da kendi riskleri var. Hükümet aşılama programına hızla devam edip bu riskleri aşağı çekmeyi umuyor.

Boris Johnson ayrıca, hükümetin yüz maskesi takılması yönündeki yasal zorunluluğu kaldırma kararına rağmen, "tercih edilen" durumlarda maske takılması yönündeki tavsiyelerinin de rehberde yer almaya devam edeceğini vurguladı.

Johnson, toplu taşıma araçlarını buna örnek verdi.

İngiltere Başbakanı'nın açıklamasından bazı başlıklar şöyle:

  • 19 Temmuz'da yüz maskesi ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili yasal zorunlulukların bitmesi planlanıyor
  • 40 yaş altı grup için önceden 12 hafta olan iki aşı arasındaki süre 8 haftaya indirilecek, böylece Eylül ortasına kadar 18 yaş altı herkesin iki doz aşısını tamamlaması hedeflenecek
  • Sonbaharda risk grubundakilere takviye doz uygulanması için bir program sürdürülecek
  • Etkinliklere katılmak için Covid sertifikası sunma zorunluluğu kalkacak
  • İzolasyon konusunda, örneğin çocuklara yönelik uygulamalarda değişiklikler getirilecek
  • Hükümet, yasal sınırlamaları kaldırmakla beraber, virüsün risklerine karşı kendilerini korumaları için insanları "bilgiye dayalı kararlar" almaları ve riskleri yönetmeleri tavsiyesinde bulunmaya devam edecek
  • Normalleşmenin dördüncü aşaması, kapalı alanlarda ve dışarıda buluşmalarda kişi sayısına yönelik yasal sınırları da kaldıracak
  • Gece kulüpleri dahil tüm iş yerleri açılacak
  • Konserlere, tiyatro ve spor etkinliklerine katılacaklara ilişkin sayı sınırlaması da kalkacak
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