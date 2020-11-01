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İngiltere ve Avusturya’dan sonra Portekiz'de de koronavirüs önlemi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2020 12:09 | Son Güncelleme

Avrupa’da hızla yükselen koronavirüs vakalarından sonra, ülkeler kısıtlama ve sokağa çıkma yasakları getirmeye başladı. Dün İngiltere ve Avusturya’nın koronavirüs tedbiri olarak ‘karantina ve sokağa çıkma yasağı’ getirmesinin ardından Portekiz de kısıtlama tedbirleri aldı.

İngiltere ve Avusturya’dan sonra Portekiz'de de koronavirüs önlemi

Avrupa’da İspanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya’dan sonra Portekiz de hızla yükselen koronavirüs vakaları karşısında yeni tedbirler aldı. Portekiz halkın yüzde 70'ini kapsayacak şekilde karantina uygulamaya başladı. Portekiz’de halk, iş ve okul dışında evinde karantinada kalacak.

İKİ HAFTA SONRA TEDBİRLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Portekiz’in aldığı yeni tedbirler, ülkedeki 308 belediyeden 121'i için geçerli olurken, başkent Lizbon ve büyük şehirlerden Porto’nun da tedbirlerin uygulanacağı kentler arasında olduğu ifade edildi. Tedbirler kapsamında dükkan ve mağazalar akşam 22.00’de kapanacak. Portekiz Başbakanı Antonio Costa, "Hiçbir şey yapılmazsa, enfeksiyonlardaki artış, kaçınılmaz olarak bizi sağlık sistemimizde başarısızlık durumuna götürür" dedi. Alınan önlemler vaka sayılarına göre iki hafta sonra gözden geçirilecek.

Kaynak: DHA

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