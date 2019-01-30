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İngiltere ve Fransa göçmenler için bir araya gelecek

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:14 | Son Güncelleme

İngiltere İçişleri Bakanlığı, yasa dışı yollarla Manş Denizi’ni geçmeye çalışan göçmen sorununu ele almak için Fransa ile bir araya geleceklerini duyurdu.İngiltere ve Fransa, yasa dışı yollarla Manş Denizi’ni geçmeye çalışan mülteciler için alarma geçti.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, yasa dışı yollarla Manş Denizi’ni geçmeye çalışan göçmen sorununu ele almak için Fransa ile bir araya geleceklerini duyurdu.
İngiltere ve Fransa, yasa dışı yollarla Manş Denizi’ni geçmeye çalışan mülteciler için alarma geçti. İngiltere İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, iki ülkenin göçmen sorununu çözmek amacıyla ikili işbirliğini artırmak konusunda anlaştıklarını duyurdu. İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Fransız mevkidaşı Cristophe Castaner ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından “Yasa dışı göçleri önlemek konusunda sınırlarımızı ve insan yaşamını korumak için ortak çaba göstereceğiz” dedi.
Önümüzdeki haftalarda bir araya gelecek olan iki ülke, dünyanın en işlek nakliye hatlarından bir olan Manş Denizi’ndeki geçişlerin tehlikesine dikkat çekerek farkındalığı artırmak ve kaçakçılık çetelerine son vermek amacıyla alınacak tedbirleri ele alacak. Öte yandan her iki tarafta gözetim devriyelerini artıracak.
Manş Denizi’ni geçmeye çalışan göçmenlerin sayısı 26 Aralık’ta İngiliz yetkililer tarafından bulunan 43 göçmenle zirveye ulaştı. İngiliz sınır memurlarının Perşembe günü İngiltere’nin güneydoğu kıyısında yer alan Kent ilindeki üç farklı noktada 23 İranlı göçmen bulduğunu duyurmasının ardından, Fransız deniz yetkilileri Sangatte yakınlarındaki bir botta 11 göçmeni yakaladığını söylemişti. Dün ise 6 İranlı göçmen İngiltere’nin Dover kentinde bulunan Kingsdown sahilinde bulunmuştu.

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