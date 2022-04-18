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Tasarruf için izleme platformu üyeliklerini iptal edenlerin sayısında artış var

18.04.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de aylık giderlerin artması sonrası yapılan bir araştırma, hanelerin film ve dizi platformu üyeliklerini iptal ettirmeye başladığını ortaya koydu. Aynı araştırmaya göre, 2022'nin ilk üç ayında 1,5 milyondan fazla servis iptal edildi.

Tasarruf için izleme platformu üyeliklerini iptal edenlerin sayısında artış var

İngiltere'de aylık giderlerin artması sonrası yapılan bir araştırma, halkın film ve dizi platformu üyeliklerini iptal ettirmeye başladığını ortaya koydu.

Aynı araştırmaya göre, 2022'nin ilk üç ayında 1,5 milyondan fazla servis iptal edildi.

Kantar şirketinin araştırması, yarım milyondan fazla iptalin "tasarruf" amacıyla yapıldığını gösteriyor.

Halk, bu üyelikleri iptal ederek gıda ve enerji fiyatlarındaki artışı dengelemeye çalışıyor.

İngiltere'de hanelerin yüzde 58'inin, en az bir paralı platform üyeliği bulunuyor.

Koronavirüs salgını boyunca Netflix, Disney+ ve Amazon Prime üyelerinin sayısı artmıştı.

Araştırmacılar, tasarruf amaçlı yapılan üyelik iptallerinin de geçen senenin son üç ayına kıyasla en yüksek seviyeye çıktığını söylüyor.

Buna göre 2021'in son üç ayında yüzde 29 tasarruf amaçlı iptal yaptığını söylerken, bu oran 2022 ilk üç ayında yüzde 38'e yükseldi.

En çok izlenen diziler Amazon ve Netflix'te

Kantar, hane halkının elindeki fazla parayı nereye harcayacağı konusunda öncelik sıralamasını daha ciddi yapmaya başladığı sonucunu açıkladı.

Firmanın yöneticilerinden Dominic Sunnebo, bu sonuçların sektör için "çok çarpıcı" olduğunu söyledi.

Araştrma, Amazon Prime'ın Reacher adlı aksiyon serisinin, 2022 ayının ilk üç ayında en fazla izlenen içerik olduğunu gösterdi.

Bu diziyi, Netflix'teki Ozark ve Inventing Anna izliyor.

Araştırma Netflix ve Amazon'un, İngiliz halkı için en son iptal edilecek üyelikler niteliğinde olduğunu gösteriyor.

Üyelik iptallerinin yanında, 2022'nin ilk ayları en düşük yeni üyelik oranları ile de kayda geçti.

Netflix Ocak ayında yaptığı açıklamayla, 2021 yılında üyelerini 18,2 milyon artırdığını duyurmuştu. Bu oran 2020'deki abaonelik artışının yarısına karşılık geliyor.

Netflix'te reklam görebilir miyiz?

Netflix, Disney, Apple, Amazon ve HBO gibi rakiplerin üyelik oranlarındaki düşüşe etkisi olduğunu kabul ediyor.

Kantar araştırma şirketi, düşen gelirler nedeniyle, bugüne de uzak durulmuş olsa da, Netflix'in reklam alma yoluna gidebileceğini öngörüyor.

Şirketi CFO'su olan Spencer Neumann da yakın bir zaman önce "reklam sanki dinen yasakmış gibi bir yaklaşımları olmadığını" söyledi.

Yapılan araştırmalar, Netflix üyeleri arasında reklama karşı bir yumuşama olduğunu da gösteriyor.

Buna göre üyelerin yüzde 44'ü artık platformda reklam görmeyi umursamayacağını söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon Netflix
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