HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de belirti göstermeyen Covid hastalarına PCR testi yapılmayacak

İngiltere'de belirti göstermeyen Covid hastalarına PCR testi yapılmayacak

11.01.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de hızlı antijen testiyle Covid-19 teşhisi konulanların, hastalığı belirtisiz geçiriyorlarsa bu teşhisi doğrulamak için PCR testi yaptırma zorunluluğu kalktı.

İngiltere'de belirti göstermeyen Covid hastalarına PCR testi yapılmayacak

İngiltere'de hızlı antijen testiyle Covid teşhisi konulanların, hastalığı belirtisiz geçiriyorlarsa bu teşhisi doğrulamak için PCR testi yaptırma zorunluluğu kalktı.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Kurumu'ndan (UKHSA) yapılan açıklamada, değişikliğin hastalığı yaygınlığı ve hızlı testlerin doğruluğundan kaynaklandığı belirtildi.

Omicron varyantı vakalarındaki artış yüzünden, hızlı antijen testleri pozitif çıkanların teyit için PCR testi alabilmesi zorlaşmıştı.

İngiltere'de günde 800 binden fazla test yapma kapasitesi bulunuyor ve Aralık ayında bu kapasite sınırlarına yaklaşmıştı.

Hükümetin verilerine göre 23 Aralık'ta 622.948 PCR testi yapılırken, 28 Aralık'ta 630,768 test yapıldı.

Test talebi 2022'nin ilk haftasında daha da büyüdü ve 6 Ocak'ta 698.502, 9 Ocak Pazar da 613,696 kişi PCR yaptırdı.

Değişiklikle, belirti gösterenler ile düzenli olarak test olmak zorunda kalan sağlık, ulaştırma ve diğer alanlardaki çalışanların teste erişiminin kolaylaşması umuluyor.

Üç belirtiden biri varsa PCR

Başlıca üç Covid belirtisinden birini, yüksek ateş, yeni, inatçı bir öksürük, tat ve koku kaybı görülenlerin yine bir PCR testi yaptırmaları istendi.

Pazartesi günü, gıda işleme, ulaştırma ve sınır güvenliği gibi alanlardaki 100 bin kritik çalışanın günlük testten geçirilmesi uygulaması da başladı.

Birleşik Krallık'ta vaka sayısı geçen Salı günü 218 bin 724'e ulaşmış, ancak daha sonra Pazartesi günü 142 bin 224 yeni enfeksiyon görülmüştü.

UKHSA kararı açıkladığı duyurusunda, hızlı antijen testlerinin "en yüksek viral yüke sahip en bulaştırıcı insanların tespitinde yüzde 80 etkin olduğu" belirtildi.

Her 10 bin hızlı antijen testinde sadece üç yanlış pozitif sonuç alındığı da vurgulandı.

Daha önce virüsün yaygın olduğu Ocak-Mart 2021 döneminde de bu gereklilik askıya alınmıştı.

Hızlı antijen testi pozitif çıkanlar, ancak belirti göstermeyenler yine de 10 güne kadar karantinada kalmak zorunda.

Ancak 24 saat arayla altıncı ve yedinci günde iki negatif testle karantinadan çıkılabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
2 Omicron vakası görüldü, 5.5 milyon nüfuslu kent karantinaya alındı2 Omicron vakası görüldü, 5.5 milyon nüfuslu kent karantinaya alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.