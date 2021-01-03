İngiltere'de Covid-19 salgın artmaya devam ediyor: Kıdemli doktor, hastanelere 'yoğunluğa hazır olun' çağrısı yaptı

"Noel'in büyük bir etkisi olacağına şüphe yok. Yeni varyantın da büyük bir etkisi olacak, bunun daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Güney Doğu'da, Londra'da, güney Galler'de gördüğümüz büyük rakamların iki ay içinde ülkenin geri kalanına yansıyacağını düşünüyorum."

Sağlık Bakanlığı verilerine göre hastanelerin "şimdiye kadarki en yoğun kışı" geçirdiği söyleniyor.

445 kişinin ise koronavirüse bağlı olarak yaşamını yitirdiği duyuruldu. Bu yeni verilerle birlikte toplam ölüm sayısı da 74 bin 570'e ulaşmış oldu.

Bugünkü vaka sayılarıyla birlikte toplam vaka sayısı ülke genelinde 2 milyon 599 bin 789'a yükselmiş oldu.

Birleşik Krallık'ta ülke çapında son 24 saat içerisinde 57 bin 725 koronavirüs vakası tespit edildi. Kıdemli doktor Prof. Dr. Andrew Goddard, tüm hastanelere Londra ve Güney İngiltere'dekine benzer bir Covid yoğunluğuyla yüzleşmeye hazırlanmaları çağrısı yaptı.

Prof. Goddard "Birleşik Krallık'ta insanlar nerede çalışırsa çalışsın, gittikçe daha fazla vaka göreceğiz ve buna hazırlıklı olmamız gerekiyor" diyerek önemli de bir uyarı yaptı.

'Kuzey'in Londra gibi olmasını beklememiz lazım'

Londra ve güneydoğu İngiltere'deki hastaneler yoğunluk o denli arttı ki, bazı hastalar başka bölgelere sevk edildi.

Londra'nın haftalık koronavirüs vaka oranı 100.000 kişi başına 858, bu da İngiltere verisinin iki katı.

Blackburn ve Darwen'in Halk Sağlığı Müdürü Dominic Harrison, Kuzey'in başkentle aynı oranlara ulaşmasını beklemek yerine, yeni bir kapanma kararının "önümüzdeki hafta" verilmesi gerektiğini söyledi.

28 Aralık itibarıyla İngiltere genelinde hastanelerde Covid-19 sebebiyle 23 bin 823 kişinin olduğu açıklandı. Bahar aylarında zirve 12 Nisan'da görülmüştü. O tarihte hastanelerde 21 bin 683 kişi tedavi görüyordu.

'Orman yangını gibi büyüyor'

Prof Goddard, halkın tedbirleri almaya devam etmesinin hayati önem taşıdığını söyledi ve halkın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmesini söyledi ve ekledi:

"Aşı vurulana kadar en iyi savunmamız bu olacak."