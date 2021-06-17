İngiltere'de Covid araştırması: Salgın ülkede özellikle gençlerin henüz aşı olmaması nedeniyle yayılıyor

İngiltere'de Imperial College London tarafından yapılan bir araştırma, ülkede ülkede Covid salgının özellikle gençlerin henüz aşı olmaması nedeniyle yayıldığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, salgının daha fazla yayılmasını önlemek için gençlere aşı yapılmasının kritik olduğunu söylüyor.

React-1 isimli araştırma ise 20 Mayıs-7 Haziran dönemine ilişkin verileri kapsıyor.

Bilim insanları, araştırmayla ilgili şu bulguları açıkladı:

Test yapılan 108,911 kişiden 135'inde koronavirüse rastlandı. Testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 0,1'den 0,15'e yükseldi

Vakaların çoğu 5-12 ve 18-24 yaş grubundakiler

Tahmini virüs bulaştırma katsayısı (R0) 1,44

Araştırmayı yürüten Profesör Paul Elliot, "Detaylara baktığımızda, genellikle iki doz aşılanmış ileri yaşlardaki kişilere çok, çok iyi bir koruma sağlandığı gerçeği bizi teselli edebilir" diyor ve ekliyor:

"Hükümet, 19 Temmuz'a kadar tüm yetişkinleri aşılamak istediğini açıkça ilan etti. Bu çok büyük bir fark yaratacak ve toplumda bağışıklık artıracak."

25 Şubat'tan bu yana en yüksek vaka sayısı

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta Çarşamba günü 9 bin 55 yeni vaka açıklandı. Bu, 9 bin 985 vakanın bildirildiği 25 Şubat'tan bu yana en yüksek sayı.