İngiltere'de Dünya Başörtüsü Günü kutlandı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) İslamofobi temasıyla kutlandı.

Human Relief Foundation tarafından, Londra'nın doğusundaki Whitechapel semtinde Dünya Başörtüsü Günü kapsamında kadınlara özel bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğin teması olarak İngiltere'de yükselen İslamofobi karşısında başörtüsünün kadın kimliğinin merkezi parçası haline gelmesi seçildi.

Etkinliğin düzenleyen gönüllülerden Saima, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Başörtüsü Günü gibi özel günlerin başörtüsüne karşı ayrımcılık ve bilgisizlikle mücadelede önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Samia, "Başörtüsünün tanındığı bir günün olmasının gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle de İslamofobinin yükselişte olduğu, başörtüsü ve Müslüman kadının onu niçin kullandığı konusunda bilgisizliğin yaygın olduğu bugünkü iklimde." dedi.

Bazı insanların başörtüsünü hiçbir anlamı olmayan bir bez parçası olarak gördüğünü ve 'neden çıkartmıyorsun?' diye sorabildiklerini anlatan Saima, "Başörtüsü maddeyi aşıyor ve birey için daha derin bir anlama kavuşuyor. Başörtüsü bir giyim eşyası değil, bireyin kimliğinde kilit bir rolü var." diye konuştu.