İngiltere'de erken seçim, Thatcher sonrası en radikal ekonomik dönüşüme yol açabilir mi? 

İngiltere'de 12 Aralık'ta son 4 yılda 3. kez genel seçim yapılacak. Olası sonuçlara ilişkin anlamlı bir öngörüde bulunmak şimdilik çok zor. Ancak şurası kesin: Erken genel seçim ülkenin ekonomik modelinin geleceği açısından, Margaret Thatcher döneminden (1979-1990) bu yana en kritik dönüşümleri yaratmaya aday.

Siyasi partiler, bu seçim dönemine yalnızca İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci (Brexit), "Parlamento'nun kararları mı, 2016'daki referandum mu daha önemliydi?" gibi son derecede önemli konularda değil, kendi içlerinde de önemli kırılmalarla girmişlerdi.

2019 başında ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden 7 milletvekili partilerinden ayrıldı ve Liberal Demokrat Parti'ye geçti.

Daha sonra iktidardaki Muhafazakar Parti'den 21 milletvekili, Parlamento'da hükümetlerine karşı oy kullandıkları için partilerinden ihraç edildi. Bunlardan bir kısmı önce bir bağımsızlar bloğu oluşturdu, sonra da Liberal Demokrat Parti'ye geçti.

Bu akışkanlık seçim kampanyası başladıktan sonra da devam etti. Gordon Brown başbakanken (2007-2010), ona özel danışman olarak hizmet etmiş, sonra da İşçi Partisi'nden ayrılmış eski milletvekili Ian Austin, bu kez seçimde Muhafazakar Parti'ye oy vereceğini açıkladı. Austin, İşçi Partisi seçmeninden partinin lideri Jeremy Corbyn'e oy vermemelerini istedi.