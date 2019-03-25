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İngiltere'de hapishaneye ölü sıçanlarla uyuşturucu ve cep telefonu sokuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 16:29 | Son Güncelleme

Bir hapishanenin avlusuna atılan ölü hayvanların içinde 5 adet cep telefonu, şarj aletleri, 3 sim kart, sigara kağıtları ve uyuşturucu bulundu

LONDRA (AA) - İngiltere'de içine uyuşturucu, cep telefonu, sim kart ve para konulan ölü sıçanların hapishane duvarı üzerinden atılarak mahkumlara ulaştırıldığı ortaya çıktı.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, bir personel, Londra'nın 210 kilometre güneyinde yer alan Dorset kasabasındaki hapishanenin duvarla çevrili avlusunda ölü sıçanlar buldu.

Sıçanların karın bölgesinde dikişler gören personel, ölü hayvanların içini açtığında 5 adet cep telefonu, şarj aletleri, 3 sim kart, sigara kağıtları ve uyuşturucuyla karşılaştı.

Hapishanelerden sorumlu bakan yardımcısı Minister Rory Stewart, olayın, suçluların hapishanelere uyuşturucu sokmak için ne gibi olağanüstü çarelere başvurabileceğini gösterdiğini belirtti.

Açıklamada, sıçanların ne zaman bulunduğuna dair bilgi verilmedi.

İngiltere'de daha önce de tenis topu, güvercin ve insansız hava araçlarıyla hapishanelere kaçak mallar sokulmaya çalışılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hapishane ingiltere uyuşturucu

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