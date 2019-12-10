İngiltere'de hasta bebek hastane koltuğunda saatlerce doktor bekledi

LONDRA (AA) - İngiltere'de, zatürre olduğundan şüphelenilen 4 yaşındaki bir çocuğun boş yatak olmadığı için saatlerce hastanede yerde yatmak zorunda kalmasının ardından 9 aylık bir bebeğin de hastane koltuğunda saatlerce doktor beklediği ortaya çıktı.

Mirror gazetesinin haberine göre, 23 yaşındaki Louise Webb, 9 aylık kızı Lily'i geçen hafta çarşamba gecesi Liverpool kenti yakınlarındaki bir hastaneye götürdü.

Kulak enfeksiyonu, kusma ve ishal şikayetleriyle 00.45'te hastaneye getirilen bebek, koltukta sabah 06.00'ya kadar bir doktor tarafından muayene edilmeyi bekledi.

Bebeği muayene eden çocuk doktorunun kendilerine yeterli yatak olmadığını söylediğini aktaran anne, beton zeminde yatmak zorunda kalan 4 yaşındaki Jack Williment ile ilgili haberleri gördükten sonra başlarına gelenleri anlatmak istediklerini belirtti. Anne, kızının koltuktaki fotoğrafını da gazeteyle paylaştı.

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Leeds kentinde, zatürre şüphesiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki Jack, hastanede boş yatak olmadığı için oksijen maskesi takılarak 4 saat beton zeminde yatmak zorunda kalmıştı.