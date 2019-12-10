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İngiltere'de hasta bebek hastane koltuğunda saatlerce doktor bekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 16:40 | Son Güncelleme

İngiltere'de hasta bebek hastane koltuğunda saatlerce doktor bekledi

LONDRA (AA) - İngiltere'de, zatürre olduğundan şüphelenilen 4 yaşındaki bir çocuğun boş yatak olmadığı için saatlerce hastanede yerde yatmak zorunda kalmasının ardından 9 aylık bir bebeğin de hastane koltuğunda saatlerce doktor beklediği ortaya çıktı.

Mirror gazetesinin haberine göre, 23 yaşındaki Louise Webb, 9 aylık kızı Lily'i geçen hafta çarşamba gecesi Liverpool kenti yakınlarındaki bir hastaneye götürdü.

Kulak enfeksiyonu, kusma ve ishal şikayetleriyle 00.45'te hastaneye getirilen bebek, koltukta sabah 06.00'ya kadar bir doktor tarafından muayene edilmeyi bekledi.

Bebeği muayene eden çocuk doktorunun kendilerine yeterli yatak olmadığını söylediğini aktaran anne, beton zeminde yatmak zorunda kalan 4 yaşındaki Jack Williment ile ilgili haberleri gördükten sonra başlarına gelenleri anlatmak istediklerini belirtti. Anne, kızının koltuktaki fotoğrafını da gazeteyle paylaştı.

- Başbakan fotoğrafa bakmak istememişti

Leeds kentinde, zatürre şüphesiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki Jack, hastanede boş yatak olmadığı için oksijen maskesi takılarak 4 saat beton zeminde yatmak zorunda kalmıştı.

Başbakan Boris Johnson, ITV muhabiri çocuğun fotoğrafını göstermek isteyince muhabirin telefonunu alıp cebine atmıştı. Muhabirin ısrarı sonucu fotoğrafa bakan Johnson, "Bu korkunç bir fotoğraf ve açıkça aileden ve Ulusal Sağlık Hizmetlerinde (NHS) korkunç deneyimler yaşayanlardan özür dilerim." demişti.

- Sağlık hizmetleri en önemli ikinci sorun

İngiltere Kraliyet Acil Tıp Derneğinin geçen hafta yayımladığı istatistiğe göre, ülkede her 20 acil hastadan biri 12 saat yatak beklemek zorunda kalırken, hastaların sadece yüzde 68'i ilk 4 saat içinde muayene edilebiliyor.

Brexit'in ardından ikinci en önemli sorun olarak gösterilen sağlık hizmetlerinin durumu, 12 Aralık'ta yapılacak seçimin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor.

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