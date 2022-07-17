İngiltere'de her 18 kişiden biri Covid

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) son verilerine göre, ülke genelinde Covid enfeksiyonları artmaya devam ediyor.

Yaklaşık 3,5 milyon kişi, yani her 18 kişiden biri virüsü taşıyor. Bu sayı önceki hafta 2,7 milyon ya da her 25 kişiden biri idi.

Covid vakalarındaki artış, Omicron'un BA.4 ve BA.5 olarak adlandırılan ve hızla yayılan alt varyantlarından kaynaklanıyor.

Daha önce Covid geçirmiş olanlar bile yeniden enfeksiyona yakalanabiliyor.

Veriler, ortamda ne kadar virüs olduğunu tahmin etmek için ülkenin farklı bölgelerindeki hanelerden binlerce kişinin semptomları olsun ya da olmasın test edilmesiyle toplanıyor.

Covid-19 Enfeksiyon Araştırması Analitik Veriler sorumlusu Sarah Crofts, "Enfeksiyonlar azalma belirtisi göstermiyor ve oranlar en son bu yılın Mart ayında Omicron BA.2 dalgasının zirvesinde kaydedilen seviyelere yaklaşıyor" dedi.

Rakamların ülke genelinde ve tüm yaş gruplarında artmaya devam ettiğini belirten Crofts, verileri yakından izlemeye devam edeceklerini söyledi.

İngiltere'de Covid'li kişilerin hastaneye yatışları da artıyor, ancak bu artış yavaşlama belirtileri gösteriyor.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na (UKHSA) göre, 10 Temmuz'da sona eren haftada hastaneye kabul oranı 100 bin kişi başına 17,9 olarak gerçekleşti.

Bir önceki hafta 15,7 olan bu oran, son birkaç haftadır görülen en küçük artış.

Covid aşılarının virüse karşı korunma konusunda etkili olduğu vurgulanıyor.

Sağlık yetkilileri, bu korumanın devamı için takviye aşıların yaptırılması konusunda uyarıyor.

