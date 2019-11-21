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İngiltere'de İşçi Partisi'nden 'yeşil sanayi devrimi' sözü

21.11.2019 15:15 | Son Güncelleme

Ana muhalefetteki İşçi Partisi seçim bildirgesini açıkladı. Parti, bildirgesini, "İngiltere'yi dönüştürmek amacıyla on yıllardır açıklanan en radikal ve iddialı plan" olarak nitelendirdi. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn Birmingham'da yaptığı konuşmada "yeşil sanayi devrimi" sözü verdi.

İngiltere'de İşçi Partisi'nden 'yeşil sanayi devrimi' sözü

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi seçim bildirgesini açıkladı. Parti, bildirgesini, "İngiltere'yi dönüştürmek amacıyla on yıllardır açıklanan en radikal ve iddialı plan" olarak nitelendirdi.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn Birmingham'da yaptığı konuşmada "yeşil sanayi devrimi" sözü verdi.

Jeremy Corbyn, İngiltere'de müesses nizamın sistemi kendisine uygun hale getirdiğini ve 12 Aralık'taki erken seçim öncesi İşçi Partisi'nin vaatlerini yerine getirmesinin imkansız olduğu yönünde yayınlar yapacağını söyledi.

"Umudun manifestosunu" açıkladıklarının altını çizen Corbyn, İngiltere ekonomisi için "yeşil dönüşüm" vadetti.

İşçi Partisi'nin bazı seçim vaatleri

  • İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) süreciyle ilgili olarak Brüksel'le yeni bir anlaşma müzakere edilecek ve bu anlaşma, İngiltere'nin AB'de kalma seçeneğiyle birlikte referanduma sunulacak
  • İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarına otomatik olarak ülkede kalma hakkı verilecek
  • Demiryolu ve posta idaresi ile su ve enerji şirketleri kamulaştırılacak
  • British Telecom'un kısmen kamulaştırılmasıyla tüm konutlara ve iş yerlerine bedava internet hizmeti verilecek
  • 2024'e kadar her yıl 100 bin konut inşa edilecek
  • İklim değişikliği ile mücadele için çevreyi kirletelenlere yönelik olarak yeni vergi politikaları uygulanacak ve 1 milyon kişiye istihdam sağlanacak. 250 milyar sterlinlik "Yeşil Dönüşüm Fonu" oluşturulacak
  • Daha fazla kazanandan daha fazla vergi alınacak
  • Mali işlemler vergisi yürürlüğe konacak, ikinci evi olanlardan ekstra vergi alınacak
  • Petrol şirketlerinden de özel vergi alınacak
  • Üniversite harçları kaldırılacak
  • Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) daha fazla yatırım yapılacak
  • Asgari ücret, saatte 10 sterline (yaklaşık 74 TL) çıkarılacak

İngiltere'de yapılan son kamuoyu araştırmaları İşçi Partisi'ni, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin gerisinde ikinci sırada gösteriyor.

Ancak Muhafazakar Parti, İngiltere Parlamentosu'nda çoğunluğu elde edemeyebilir.

İşçi Partisi İngiltere'yi en son 1997-2010 yılları arasında yönetmişti ve son 9 yıldır ana muhalefet partisi konumunda.

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