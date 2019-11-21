İngiltere'de İşçi Partisi'nden 'yeşil sanayi devrimi' sözü
21.11.2019 15:15 |
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Ana muhalefetteki İşçi Partisi seçim bildirgesini açıkladı. Parti, bildirgesini, "İngiltere'yi dönüştürmek amacıyla on yıllardır açıklanan en radikal ve iddialı plan" olarak nitelendirdi. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn Birmingham'da yaptığı konuşmada "yeşil sanayi devrimi" sözü verdi.
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İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi seçim bildirgesini açıkladı. Parti, bildirgesini, "İngiltere'yi dönüştürmek amacıyla on yıllardır açıklanan en radikal ve iddialı plan" olarak nitelendirdi.
İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn Birmingham'da yaptığı konuşmada "yeşil sanayi devrimi" sözü verdi.
Jeremy Corbyn, İngiltere'de müesses nizamın sistemi kendisine uygun hale getirdiğini ve 12 Aralık'taki erken seçim öncesi İşçi Partisi'nin vaatlerini yerine getirmesinin imkansız olduğu yönünde yayınlar yapacağını söyledi.
"Umudun manifestosunu" açıkladıklarının altını çizen Corbyn, İngiltere ekonomisi için "yeşil dönüşüm" vadetti.
İşçi Partisi'nin bazı seçim vaatleri
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) süreciyle ilgili olarak Brüksel'le yeni bir anlaşma müzakere edilecek ve bu anlaşma, İngiltere'nin AB'de kalma seçeneğiyle birlikte referanduma sunulacak
İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarına otomatik olarak ülkede kalma hakkı verilecek
Demiryolu ve posta idaresi ile su ve enerji şirketleri kamulaştırılacak
British Telecom'un kısmen kamulaştırılmasıyla tüm konutlara ve iş yerlerine bedava internet hizmeti verilecek
2024'e kadar her yıl 100 bin konut inşa edilecek
İklim değişikliği ile mücadele için çevreyi kirletelenlere yönelik olarak yeni vergi politikaları uygulanacak ve 1 milyon kişiye istihdam sağlanacak. 250 milyar sterlinlik "Yeşil Dönüşüm Fonu" oluşturulacak
Daha fazla kazanandan daha fazla vergi alınacak
Mali işlemler vergisi yürürlüğe konacak, ikinci evi olanlardan ekstra vergi alınacak
Petrol şirketlerinden de özel vergi alınacak
Üniversite harçları kaldırılacak
Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) daha fazla yatırım yapılacak
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