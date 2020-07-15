İngiltere'de koronavirüs salgını döneminde 'bir milyon kişi sigarayı bıraktı'

İngiltere'de yapılan araştırma, Nisan ayından bu yana bir milyondan fazla insanın sigarayı bıraktığını ortaya koyuyor. Bu, Sigara ve Sağlık Hareketi (Ash) isimli sigara kullanımıyla mücadele vakfına göre son 10 yılda görülen en yüksek sayı.

Son dört ay içinde sigarayı bırakan kişilerin yüzde 41'i, birincil sebebin koronavirüs olduğunu belirtti.

Londra'daki University College London (UCL) Hastanesi'nin araştırması da henüz yılın ilk altı ayı geçmiş olmasına karşın 2020'nin en fazla sigara bırakılan yıl olduğunu ortaya koyuyor.

UCL'in araştırması 2007 yılından bu yana her yıl yapılıyordu.

İngiltere hükümeti sağlık kurumları, sigara kullananların daha ağır Covid 19 semptomları gösterebileceği uyarısını yapıyor.

15 Nisan ve 20 Haziran arasında YouGov isimli araştırma şirketi tarafından Ash adına 10 bin kişilik bir örnek grup seçilerek, sigara alışkanlıkları takip edildi.

Sonuçlar da İngiltere genelinde sigara bırakma oranlarını tahmin etmek üzere nüfusla orantılı olarak hesaplandı.

Son 4 ayda sigarayı bırakan kişilerin yarısına yakını, kararlarında doğrudan koronavirüs salgınının etkili olduğunu belirtiyor. Bunun altında da farklı sebepler olabilir: Sağlık konusundaki endişeler, karantina sırasında tütün ürünlerine erişim zorluğu ya da sosyal içicilerin dahafazla sosyal ortama girmemesi gibi...