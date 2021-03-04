İngiltere'de mezun olan yabancı öğrenciler çalışmak için 2 yıl daha kalabilecek

İngiltere hükümeti, lisans veya lisanüstü eğitimini İngiltere'de başarıyla tamamlamış yabancı öğrencilerin çalışmak ya da iş aramak için iki yıl daha ülkede kalabileceklerini açıkladı.

Mezun Rotası adı verilen uygulama 1 Temmuz 2021'den itibaren başvurulara açılacak.

Buna göre, yabancı öğrenciler, eğitimlerinin ardından maksimum iki yıl (doktora öğrencileri ise üç yıl) Birleşik Krallık'ta kalıp çalışabilecek ya da iş arayabilecekler.

Başvuruya hak kazanabilmek için, başvuru yapanların 21 Haziran 2021 itibarı ile Birleşik Krallık'ta olmaları gerekecek (bu tarih daha önce 6 Nisan 2021 olarak belirlenmişti). Eğitimlerine Ocak ya da Şubat 2021'de başlamış olan öğrenciler için ise Birleşik Krallık'ta olmaları gereken tarih 27 Eylül 2021 olarak belirlendi.

Covid-19 salgını nedeniyle 2020-21'de akademik eğitimine kendi ülkesinde online başlamış olanlar da başvuru yapabilecek.

Türkiye'den 2000'e yakın öğrenci

Türkiye'den her yıl binlerce öğrenci eğitim için İngiltere'ye gidiyor. Resmi verilere göre, 2020'de Türkiye'den 2.000'e yakın öğrenciye İngiltere'de eğitim için vize verildi.