İngiltere'de pandemi gölgesinde yerel seçim: Boris Johnson hükümetinin ilk sandık sınavı

İngiltere'de yerel seçimler normalde birer yıl arayla iki kez yapılıyor. Ülkedeki toplam 343 yerel yönetimin bir kısmı 2019'da seçilmiş, kalan 143 yerel yönetim için 2020'de yapılması gereken seçimler ise pandemi nedeniyle bu yıla bırakılmıştı.

Yerel yönetimler ve boşalan Hartlepool bölgesi milletvekilliği için yapılan seçimler, hükümet kadar ana muhalefetteki İşçi Partisi açısndan da önemli.

Yaklaşık 48 milyon seçmenin oy kullanacağı yerel seçimler, 12 Aralık 2019'daki son genel seçim zaferi sonrası Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) sürecini tamamlayan ve Covid-19 salgını krizini yönetmek durumunda kalan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti iktidarının ilk sandık sınavı olacak.

Bugün İngiltere'de yerel yönetimler, İskoçya ve Galler'de de özerk parlamentolar için milyonlarca seçmen sandı** k başına gidecek.**

Londra neden önemli?

Yerel seçimlerde dikkatlerin en çok üzerinde toplandığı yer kuşkusuz, en çok seçmene ve en büyük bütçeye sahip başkent Londra.

Londra Büyükşehir Belediye Başkanı doğrudan halk tarafından seçiliyor.

Aslında bu seçimin de geçen yıl yapılması gerekiyordu ama koronavirüs salgınının birinci dalgasına rastladığı için seçim bir yıl ertelenmişti.

Yaklaşık 6 milyon 200 bin seçmeni olan Londra'nın belediye başkanı, aynı zamanda ülkenin en fazla oyla seçilen politikacısı.

Londra Belediye Başkanı yeni vergi getirme yetkisine sahip değil ama mevcut vergileri artırabiliyor ve merkezi hükümetten aldığı ödenekle birlikte belediyenin yıllık bütçesi 17 milyar sterline (187 milyar Türk Lirası) ulaşıyor.

Başkentte belediye başkanının yetkileri arasında otobüs, metro ve her türlü toplu taşıma ücretlerini belirlemek, ucuz konut projelerine ve başkentin polis gücünün politikalarına yön vermek de var.

Yerel seçim pandemiden nasıl etkilendi?

Bu seçimlerde normal yerel seçimlerde öne çıkan tartışmaların tümü bir yılı aşkın süredir devam eden pandeminin gölgesinde kaldı.