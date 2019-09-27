İngiltere'de parlamenterlere yönelik tehditler

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın danışmanı Dominic Cummings, parlamenterlerin Brexit tartışmaları nedeniyle tepki görmelerine veya ölüm tehdit almalarına şaşırmamaları gerektiğini söyledi. Cummings, bir kitap tanıtımı sırasında yaptığı açıklamada, referandumun üzerinden 3 yıl geçtiğini ve Brexit'in hala gerçekleştirilmemesi nedeniyle bazı kesimlerin kızgın olduğunu söyledi. Parlamenterlerin anlaşmasız ayrılık karşısındaki tutumuna dikkat çeken Cummings, "Bir grup politikacıysanız, demokratik bir oylamanın sonucuna saygı duyacağınıza dair yemin ettiğinizi söylüyorsanız ve kaybettikten sonra da 'Bu oylamaya saygı duymak istemiyoruz' diyorsanız ne olacağını sanıyorsunuz?" değerlendirmesini yaptı. Hem Brexit yanlısı hem de karşıtı parlamenterlerin ciddi tehditler aldığını kaydeden Cummings, "Bu kesinlikle kötü. Nihayetinde durum ancak referandum sonucuna saygı gösterme taahhüdünü yerine getiren parlamento tarafından çözülebilir." dedi. - "Ölmüş olmam mı gerekiyor?" Bu açıklamanın ardından İşçi Partili parlamenter Karl Turner, parlamentoda karşılaştığı Cummings'e tepki gösterdi.

Başbakan'ın konuşmasındaki sert tona dikkat çeken Turner, "Ölüm tehditleri aldım, ölmüş olmam mı gerekiyor?" dedi. Cummings'in "Brexit'i gerçekleştirin." diye cevap vermesi üzerine Turner, "Utanç verici." ifadesini kullanarak, Başbakan'ın parlamenterlerin destekleyebileceği bir anlaşma için Brüksel'de olması gerektiğini söyledi. - Kabul edilmez" Öte yandan İngiltere Kilisesi piskoposları da yayımladıkları yazılı bir açıklamayla, taraflara "saygılı davranın" çağrısı yaptı. Açıklamada, "Başkalarıyla konuşurken saygılı olmalıyız ve ayrıca dinlemeliyiz de. Son birkaç gündür hem parlamento içinde hem de dışında kullanılan ifadeler kabul edilemez." denildi. Anayasa Mahkemesi kararı sonrası salı günü yeniden açılan parlamento, sert tartışmalara sahne olmuştu. Muhalefet milletvekilleri Johnson'ı diktatör olmak ve yalan söylemekle suçlamıştı. Johnson ise ölüm tehdidi aldığını söyleyen bir kadın parlamentere "şarlatan" demiş ve muhalefetin AB'ye teslim olduğunu iddia etmişti. İngiltere'de 2016'da İşçi Partili kadın parlementer Jo Fox, aşırı sağcı bir İngiliz tarafından öldürülmüştü.